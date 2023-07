Τοπικά Νέα

Σεξουαλική παρενόχληση σε κορίτσια: Χειροπέδες σε 37χρονο στην Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καταγγελία των τεσσάρων κοριτσιών, ηλικίας 17 έως 19 ετών, που οδήγησαν στη σύλληψή του. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

-

Για σεξουαλική παρενόχληση καταγγέλθηκε 37χρονος αλλοδαπός από τέσσερις νεαρές, στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης.

Αστυνομικοί τον προσήγαγαν, ενώ από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι διαμένει παράνομα στην χώρα, οπότε συνελήφθη και εις βάρος του θα εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για υπήκοο Αλβανίας. Οι τέσσερις κοπέλες (17 έως 19 ετών) τον είχαν καταγγείλει στις αρχές του προηγούμενου μήνα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, υπόθεση για την οποία σχηματίστηκε δικογραφία.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης

Έπειτα από επισταμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Θέρμης εξιχνιάσθηκε περίπτωση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος τεσσάρων κοριτσιών.

Ταυτοποιήθηκε ως δράστης 37χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, ο προαναφερόμενος, αρχές Ιουνίου του τρέχοντος έτους στην περιοχή των Βασιλικών, προέβη επανειλημμένα σε προσβλητικές πράξεις σε βάρος των νεαρών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 37χρονος δε διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα, οπότε συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης, προκειμένου να εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία σε βάρος του.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Κεφαλονιά - Σηκώθηκαν αεροσκάφη

Δολοφονία Άλκη Καμπανού: Το χρονικό της υπόθεσης, η μαραθώνια δίκη και η ετυμηγορία του δικαστηρίου

Αχαρνών: Έκρηξη στην Τεκτονική Στοά