ΔΥΠΑ - Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Τα προσωρινά αποτελέσματα

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους 26 βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. Πού θα τους δείτε. Ποια η διαδικασία σε περίπτωση ένστασης.

Αναρτήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023, στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) (www.dypa.gov.gr) οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους 26 βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ για τη σχολική χρονιά 2023-2024.

Συγκεκριμένα, αναρτήθηκαν για τους παρακάτω πίνακες - ανά περιφερειακή διεύθυνση ΔΥΠΑ - οι τρεις κατηγορίες προσωρινών πινάκων αξιολόγησης και επιλογής: α) επιλεγμένοι, β) αναπληρωματικοί και γ) αποκλειόμενοι:

πίνακας κατηγορίας βρεφών Α (βρέφη από 6 μηνών έως 1,5 έτους),

πίνακας κατηγορίας βρεφών Β (βρέφη από 1,5 έτους έως 2,5 ετών),

πίνακας κατηγορίας νηπίων (νήπια από 2,5 ετών έως την προσχολική ηλικία).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων εντός τριών ημερών και, συγκεκριμένα, από την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 έως και την Κυριακή 16 Ιουλίου 2023.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται απευθείας στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με συνημμένα δικαιολογητικά, που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους.

Για πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-dypa.

