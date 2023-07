Πολιτική

Μεταναστευτικό - Κως: Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη διακινητή

Το λιμενικό έριξε προειδοποιητικές βολές για να σταματήσει το σκάφος το οποίο επιχείρησε να ξεφύγει με μεγάλη ταχύτητα προς τα τουρκικά παράλια

Της Γεωργίας Λαγού





Στη σύλληψη αλλοδαπού διακινητή ο οποίος μόλις είχε αποβιβάσει μετανάστες σε παραλία της Κω προχώρησε το λιμενικό του νησιού σήμερα το πρωί.

Έπειτα από προγραμματισμένη περιπολία σκάφους του λιμενικού σώματος εντόπισε ένα ταχύπλοο το οποίο είχε αναπτύξει ταχύτητα,με κατεύθυνση τα τουρκικά παράλια Και προσπάθησε να εμβολίσει το σκάφος του λιμενικού.

Ύστερα από μία άγρια καταδίωξη οι άντρες του λιμενικού κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

Από το Λιμεναρχείο Κω, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 31χρονος διακινητής, για παράβαση του άρθρου 30 του Ν. 4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης), του άρθρου 187 του Π. Κ. (Εγκληματική οργάνωση), του άρθρου 306 Π.Κ. (Έκθεση ζωής σε κίνδυνο) και του άρθρου 83 Ν. 3386/2005 (Παράνομη είσοδος και έξοδος από τη χώρα) όπως ισχύει, ενώ κατασχέθηκε το ανωτέρω μέσο διακίνησης.

