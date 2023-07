Πολιτική

Μητσοτάκης στο ΥΠΕΣ: Στόχος η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη

Στο υπουργείο Εσωτερικών βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για το τέταρτο υπουργείο κατά σειρά που επισκέπτεται μετά την εκ νέου ανάληψη των καθηκόντων του στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στην είσοδο του υπουργείου Εσωτερικών, τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε η υπουργός Νίκη Κεραμέως.

"Κεντρικός στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη με όσο τον δυνατόν καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες", τόνισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη σύσκεψη στο υπουργείο Εσωτερικών, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο.

Αναφερόμενος στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων είπε ότι γίνεται περισσότερο για επιβράβευση και δεν είναι τιμωρητικού χαρακτήρα.

Αναλυτικά η δήλωση του πρωθυπουργού

Χαίρομαι πολύ κυρία Υπουργέ, κύριε Aναπληρωτά, κυρία και κύριε Υφυπουργέ, που επισκέπτομαι σήμερα ένα Υπουργείο το οποίο μου είναι εξαιρετικά οικείο και θέλω να προσυπογράψω την τοποθέτηση της κυρίας Υπουργού, ότι η μεταρρύθμιση του κράτους αποτελεί έναν κεντρικό στόχο της νέας μας διακυβέρνησης και θα έρθει να χτίσει πάνω στις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες τις οποίες υλοποιήσαμε την προηγούμενη τετραετία.

Έχουμε θέσει εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους, οι οποίοι πάντα έχουν στο επίκεντρό τους την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη από το κράτος. Είτε μιλάμε για το κεντρικό κράτος, είτε μιλάμε για τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, είτε μιλάμε για τις Περιφέρειες, είτε μιλάμε για τους Δήμους, στο επίκεντρό μας πάντα είναι ο πολίτης και η παροχή όσο το δυνατόν καλύτερων και πιο ποιοτικών υπηρεσιών από το κράτος σε όλες του τις εκφάνσεις. Αναγνωρίζουμε, βέβαια, ταυτόχρονα ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε δυσλειτουργίες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, κυρίως ως προς την ταχύτητα υλοποίησης αποφάσεων που έχουν να κάνουν με τις προσλήψεις στο κράτος και δουλεύουμε ήδη πολύ συστηματικά σε αυτή την κατεύθυνση.

Και βέβαια, έχουμε θέσει ως κεντρική προτεραιότητα την υλοποίηση αυτού που αποκαλούμε νέα πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, που δεν είναι τίποτα άλλο από το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων μεταξύ του κράτους στην κεντρική και στην αποκεντρωμένη του μορφή, των Περιφερειών και των Δήμων. Ο Αναπληρωτής Υπουργός ήδη εργάζεται σκληρά σε αυτή την κατεύθυνση.

Από εκεί και πέρα, θα δουλέψουμε πολύ για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το προσωπικό του Δημοσίου, με τους δημόσιους υπαλλήλους μας, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αξιολογούνται πρωτίστως για να επιβραβεύσουμε τη δουλειά την οποία κάνουν. Γι’ αυτό και επιμένω πολύ σε καινοτόμες ιδέες τις οποίες έχουμε ήδη αρχίσει να εφαρμόζουμε, όπως τα πριμ παραγωγικότητας και η σύνδεση του μετρήσιμου αποτελέσματος με την αντάμειψη είτε του ίδιου του υπαλλήλου, είτε της ομάδος η οποία πετυχαίνει συγκεκριμένους στόχους που θα τεθούν από την πολιτική ηγεσία.

Και βέβαια, να επαναλάβω κι εγώ αυτό το οποίο είπε η κυρία Υπουργός: είναι συμβολικό αλλά και πολύ ουσιαστικό το γεγονός ότι το πρώτο νομοσχέδιο το οποίο καλούμαστε να ψηφίσουμε, ως νέα Βουλή, αφορά την άρση όλων των περιορισμών και τη δυνατότητα των συμπολιτών μας οι οποίοι κατοικούν στο εξωτερικό να συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές, σε ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές.

Όπως γνωρίζετε, για να ψηφιστεί το νομοσχέδιο αυτό βάσει του Συντάγματος χρειάζονται 200 βουλευτές. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτή την αυξημένη πλειοψηφία, διότι θα ήταν εξαιρετικά παράξενο κόμματα τα οποία στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία όταν πρωτοπαρουσιάστηκε, στην προηγούμενη Βουλή, αυτή τη στιγμή να αλλάξουν τη στάση τους.

Δεν πιστεύω ότι τελικά αυτό θα συμβεί και θα έχει μια ιδιαίτερη συμβολική αξία το πρώτο νομοσχέδιο το οποίο θα ψηφίσουμε να αφορά ουσιαστικά την πλήρη πολιτική ενσωμάτωση της ελληνικής ομογένειας στις εκλογικές μας διαδικασίες. Θα έχουμε την ευκαιρία όλα αυτά, βέβαια, να τα συζητήσουμε και στη Βουλή τις επόμενες εβδομάδες, αλλά παραμένω αισιόδοξος ότι μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο των 200 βουλευτών, ώστε αυτή η παρέμβαση να ισχύσει ουσιαστικά από τις ευρωεκλογές οι οποίες θα διεξαχθούν στις αρχές του επόμενου καλοκαιριού.

Να ευχηθώ καλή δύναμη στην ομάδα του Υπουργείου. Να τονίσω ξεχωριστά τη μεγάλη σημασία την οποία αποδίδουμε στα θέματα της Μακεδονίας και της Θράκης, γι’ αυτό και διατηρούμε -θα έλεγα- και ενισχυμένο το Υφυπουργείο αυτό, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες που αφορούν και την παρακολούθηση των αναπτυξιακών σχεδίων των τριών Περιφερειών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου.

Από εκεί και πέρα, θα είμαστε σε τακτική επικοινωνία για να μπορούμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτού του πολύ σημαντικού έργου. Θυμίζω ότι τον Σεπτέμβριο θα κάνουμε την παρουσίαση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων. Επαναλαμβάνω ότι οι προσλήψεις όλες περνάνε μέσα από αυτό τον κεντρικό προγραμματισμό, ο οποίος εκ των πραγμάτων μας υποχρεώνει μερικές φορές να γινόμαστε και λίγο δυσάρεστοι, διότι πρέπει να κάνουμε κεντρικές πολιτικές προτεραιότητες.

Όμως οι βασικές μας δεσμεύσεις, με πρώτη και σημαντικότερη την πρόσληψη 10.000 νέων εργαζόμενων στον τομέα της υγείας, ισχύει στο ακέραιο και θα αρχίσει να υλοποιείται άμεσα.





