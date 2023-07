Οικονομία

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Οι πρώτες εκπτώσεις από εταιρείες - Οι δικαιούχοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εταιρείες άρχισαν να ανακοινώνουν τις εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ποια δρομολόγια αφορούν και ποιοι τα δικαιούνται.

-

Την παροχή εκπτώσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιβατών ανακοινώνουν σταδιακά οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ζητήθηκε από τους ακτοπλόους μείωση του κόστους μεταφοράς για τη μέση ελληνική οικογένεια.

Η μείωση στις τιμές, είναι ανάλογα την εταιρεία και την εμπορική πολιτική που ακολουθεί και θα αφορά συγκεκριμένες γραμμές κορμού, δηλαδή που να έχουν αφετηρία ή άφιξη στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας.

Ο Όμιλος Attica στις εταιρείες blue star ferries και Hellenic Seaways ανακοίνωσε εκπτώσεις περίπου 20% στις μετακινήσεις από 3 έως 5 άτομα με ΙΧ σε όλους τους προορισμούς από τον Πειραιά και προς Πειραιά.

Παράλληλα αυξάνει την έκπτωση στα εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού από το 25% στο 50% που θα έχει ως αποτέλεσμα ο επιβάτης δικαιούχος του κοινωνικού τουρισμού να απολαμβάνει έκπτωση στο εισιτήριο του με τη συμμετοχή του ΟΑΕΔ κατά 95%.

Επίσης η SEAJETS του πλοιοκτήτη Μάριου Ηλιόπουλου παρά το γεγονός ότι είχε ήδη προχωρήσει από τα τέλη Μαΐου 2023 σε μειώσεις τιμών έως και 19% σε σύγκριση με το 2022, πρωτοπορεί και προχωρά και σε νέες εκπτώσεις.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία σε συνεννόηση με την Ελληνική Κυβέρνηση -και παρά τη μεγάλη αστάθεια στις τιμές καυσίμου οι οποίες αυξήθηκαν από την προηγούμενη εβδομάδα κατά 8-10%- για το δημόσιο συμφέρον διευρύνει την εκπτωτική πολιτική της και ανακοινώνει συνολικά τις επιπλέον παρακάτω εκπτώσεις που ισχύουν για την έκδοση εισιτηρίων από την 18η Ιουλίου και για ταξίδια έως και την 18η Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα προσφέρει έκπτωση σε τετραμελής οικογένειες με το όχημά τους κατά 30% στα εισιτήρια μετ' επιστροφής. Επίσης έκπτωση 20% στους μόνιμους κατοίκους των νησιών του Αιγαίου ενώ για τους μόνιμους κατοίκους Δωδεκανήσων έκπτωση 40% στη γραμμή Σητεία - Δωδεκάνησα.

Έκπτωση σε τρίτεκνους κατά 30% έκπτωση στα εισιτήρια με επιστροφή ενώ για τους πολύτεκνους ισχύει ήδη η έκπτωση 50%.

Παράλληλα όπως ανακοίνωσε η seajets ο όμιλος εξετάζει με τα αρμόδια υπουργεία άμεσα τη χορήγηση έκπτωσης 15% στους δικαιούχους του Market Pass .

Η προσφορά θα ενεργοποιηθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα έχουμε λειτουργική διασύνδεση με το σύστημα μητρώου του Market Pass.

Η Golden Star Ferries πέραν από τις υποχρεωτικές εκπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία η εταιρεία ανακοίνωσε έκπτωση 20% με τα συμβατικά της πλοία, για το διάστημα από 17 Ιουλίου έως και 10 Σεπτέμβρη, κάθε Τρίτη, σε ατομικά εισιτήρια ( οικονομική & διακεκριμένη θέση καθώς και αεροπορικού τύπου κάθισμα), σε αυτοκίνητα και δίκυκλα.

Σημειώνεται ότι η Golden Star Ferries εφαρμόζει ήδη εκπτώσεις σε ( ΑΜΕΑ, πολύτεκνους , φοιτητές) σε τρίτεκνες οικογένειες, σε ένστολους καθώς και σε συνταξιούχους ναυτικούς . Παράλληλα, τρέχει εδώ και μεγάλο χρονικά διάστημα ελκυστικές προσφορές με το ταχύπλοο Superexpress οι οποίες προσεγγίζουν σε αρκετές περιπτώσεις τους ναύλους συμβατικών πλοίων, ενώ παρέχει μειωμένες τιμές σε ομαδικές μετακινήσεις γκρουπ.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Τρένο συγκρούστηκε με μηχανή (εικόνες)

Καβγάς σε παραλία για μία... ξαπλώστρα

Φωτιά στην Κεφαλονιά - Σηκώθηκαν αεροσκάφη