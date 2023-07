Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη σε νέα μέρα και ώρα στον ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες μέρες και τι ώρα θα προβάλλεται το "Ζήσε αλλιώς" με την Σοφία Αλιμπέρτη.

-

«ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» λέει το Σαββατοκύριακο στις 10:00, στον ΑΝΤ1, η Σοφία Αλιμπέρτη και μαζί με τον Κωνσταντίνο Δέδε και τον Κωνσταντίνο Ξένο μάς προσκαλούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα μέσα από χρήσιμες συμβουλές υγείας και ευεξίας που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 10:00

Πόσα γνωρίζουμε για τις φυτικές στερόλες; Ο διατροφολόγος Κωνσταντίνος Ξένος μάς αποκαλύπτει το μυστικό για χαμηλή χοληστερόλη.

Ο γενικός χειρουργός Στέλιος Γαβριήλ μάς μιλάει για τα συμπτώματα της σκωληκοειδίτιδας καθώς και πώς την εντοπίζουμε και αντιμετωπίζουμε έγκαιρα.

Τι είναι η υπερινσουλιναιμία και με ποιες παθήσεις συνδέεται; Ο ειδικός παθολόγος και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Κρήτης Δημήτρης Ηλιόπουλος απαντά σε όλες τις ερωτήσεις μας.

Η πλαστικός χειρουργός Νέλλη Τζιβαρίδου μάς εξηγεί πότε ενδείκνυται να προχωρήσει κάποιος σε βλεφαροπλαστική και πότε όχι.

Ο personal trainer Δημήτρης Ορφανάκος μάς δείχνει εύκολες, αλλά αποτελεσματικές ασκήσεις γυμναστικής στην παραλία.

Τρία χρόνια μετά την επίθεση, η Ιωάννα Παλιοσπύρου και η γιατρός της Μαρία Καλοφώνου, Δ/ντρια τμήματος πλαστικής χειρουργικής στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Εγκαυμάτων στο Θριάσιο, συνομιλούν για το δύσκολο ταξίδι της αποκατάστασης και θυμούνται τις δύσκολες, αλλά και ευχάριστες στιγμές που έχουν ζήσει ως γιατρός και ασθενής.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 10:00

Η δημοσιογράφος Σίσσυ Καλλίνη μάς δείχνει ποια είναι τα χρηστικά αντικείμενα που μπορούμε να πλύνουμε στο πλυντήριο πιάτων και δεν το έχουμε σκεφτεί ακόμα.

Τι είναι το διαβητικό πόδι και από τι προκαλείται; Μπορούμε να το προλάβουμε; Ο αγγειοχειρουργός Χρήστος Γκέκας απαντά σε όλες τις ερωτήσεις μας.

Και οι άνδρες περνούν κλιμακτήριο, που ονομάζεται ανδρόπαυση. Ο χειρουργός ουρολόγος ανδρολόγος Δημήτριος Μπορούσας μάς εξηγεί ποια είναι τα συμπτώματά της, καθώς και τι αλλάζει στο σεξ για τους άνδρες.

Πότε ένα δόντι χρειάζεται ενδοδοντική θεραπεία; Η Επίκουρος Καθηγήτρια Ενδοδοντίας Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών Αναστασία Αγραφιώτη μάς μιλάει για τη διαδικασία και τα στάδια μιας ενδοδοντικής θεραπείας.

Γνωρίζουμε τη Γαϊδουροχώρα, ένα πάρκο προστασίας, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και γνωριμίας για τα γαϊδουράκια, μερικά χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα.

Η ενέργεια που χρειαζόμαστε κρύβεται μέσα στον συνδυασμό βιταμινών συμπλέγματος Β και σιδήρου. Ο διατροφολόγος Κωνσταντίνος Ξένος μάς εξηγεί όλα όσα χρειάζεται να ξέρουμε ώστε να «φορτίσουμε» και να φροντίσουμε τον οργανισμό μας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός και Παπανικολάου συνεχίζουν τη συνεργασία τους

Ελληνοτουρκικά – Ερντογάν: Θέλουμε και οι δύο να κάνουμε βήματα προς θετική κατεύθυνση

Θεσσαλονίκη - Δολοφονία σε βενζινάδικο: Παραδόθηκε ο δράστης