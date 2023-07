Πολιτική

Μαρινάκης: Δεν καταργείται η πανεπιστημιακή αστυνομία

Τι ανέφερε για τον καύσωνα Cleon που πλήττει τη χώρα μας αλλά και τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Με αναφορά στη συμμετοχή του πρωθυπουργού στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας, ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών επισημαίνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης πραγματοποίησε «μια σειρά από συναντήσεις με ηγέτες κρατών. Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, τον καγκελάριο της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Ντίμιταρ Κοβατσέφσκι, τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα».

Όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «η Ελλάδα για μία ακόμα φορά πρωταγωνιστεί στις διεθνείς εξελίξεις, υπερασπίζεται τα συμφέροντά της και ανοίγει δρόμους για διεθνείς συνεργασίες λύνοντας ειρηνικά τις διαφορές της με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο».

Υπογράμμισε ότι εδώ και τέσσερα χρόνια «η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έχουν καταφέρει να ισχυροποιήσουν σημαντικά τη θέση της χώρας μας στο διεθνή χώρο, να την καταστήσουν έναν υπολογίσιμο σύμμαχο, έναν ισότιμο συνομιλητή, έναν πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η δέσμευσή μας απέναντι στους Έλληνες είναι να κάνουμε την Ελλάδα ακόμα πιο ισχυρή και σε αυτό στόχευσαν όλες οι κινήσεις και οι επαφές του πρωθυπουργού στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ».

Για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν επεσήμανε ότι «είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Τουρκία έχει ξεκινήσει να συνομιλεί με τη Δύση και το γεγονός ότι οι επιθετικές πρακτικές και ρητορικές έχουν αποκλιμακωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα δημιουργούν ένα μομέντουμ το οποίο δεν έπρεπε να χαθεί κι έναν νέο δίαυλο επικοινωνίας». Πρόσθεσε ότι η συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών «πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα. Οι αρχηγοί των δύο κρατών συμφώνησαν ότι είναι προς όφελος των δύο κρατών το θετικό κλίμα να έχει συνέχεια και συνέπεια και πως η επόμενη συνεδρίαση του ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο στη Θεσσαλονίκη».

Αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία των υπουργών άμυνας των δύο χωρών για τη διευθέτηση συνάντησης για δραστηριότητες μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Τόνισε ότι ο πρωθυπουργός προσβλέπει σε συχνότερες επαφές σε όλα τα επίπεδα ώστε να οικοδομηθεί κλίμα εμπιστοσύνης και στις προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν στη βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας Τουρκίας. Ακόμη όπως είπε ο πρωθυπουργός δεν σημαίνει ότι ως διά μαγείας λύθηκαν τα προβλήματά μας με την Τουρκία αλλά διαφαίνεται μια διάθεση να δούμε το πλαίσιο των σχέσεών μας μέσα από μια θετική οπτική. Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στους τρεις άξονες που θα δομηθεί αυτή η συνεργασία: στον πολιτικό διάλογο, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ο τρίτος άξονας προσέγγισης αφορά τη λεγόμενη θετική ατζέντα.

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι υπερψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τροπολογία επί της έκθεσης του 2022 για την Αλβανία σχετικά με τη σύλληψη του δημάρχου Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη από τις αλβανικές αρχές. Η τροπολογία κατατέθηκε από το ΕΛΚ με πρωτοβουλία της ευρωομάδας της ΝΔ.

«Οι μεθοδεύσεις των αλβανικών αρχών κατά της ελληνικής μειονότητας δεν γίνονται ανεκτές ούτε από την ελληνική κυβέρνηση ούτε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο δρόμος της Αλβανίας προς την Ευρώπη περνά από το σεβασμό του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών της», τόνισε.

«Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών πραγματοποίησε μια αναλυτική παρουσίαση του νέου οικονομικού σχεδίου νόμου που τέθηκε προς διαβούλευση και το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι το τέλος του μήνα», είπε στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης υπογραμμίζοντας ότι περιλαμβάνονται μέτρα για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών σύμφωνα με τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Ανέλυσε επίσης σειρά μέτρων.

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στο ζήτημα της αντιμετώπισης του καύσωνα αναφέροντας ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι σε πλήρη ετοιμότητα κι έχουμε ακόμα περισσότερα μέσα και προσωπικό προκειμένου να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ανάγκη παραστεί σε επίπεδο Πολιτικής Προστασίας.

Στην εισαγωγική τοποθέτησή του κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ανέφερε:

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών πραγματοποίησε μια αναλυτική παρουσίαση του νέου οικονομικού σχεδίου νόμου που τέθηκε προς διαβούλευση και το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι το τέλος του μήνα.

Στο νομοσχέδιο γίνεται αναφορά για μια σειρά μέτρων που άμεσα ή έμμεσα αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα όλων των Ελλήνων, όπως είχαμε δεσμευθεί.

Το όφελος για τα νοικοκυριά στην τετραετία ανέρχεται σε 4,4 δις από τις αυξήσεις των μισθών και τις μειώσεις των φόρων.

Από 1η Ιανουαρίου 2024 αυξάνονται:

Οι μισθοί όλων των δημοσίων υπαλλήλων κατά 70 ευρώ μηνιαίως. Το μέτρο αφορά 663.000 υπαλλήλους. Μια σειρά από επιδόματα και επιπλέον παροχές (αύξηση οικογενειακής παροχής, επιδόματος θέσης ευθύνης, επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας, παραμεθορίου κ.ά.). Το μέσο ετήσιο όφελος για τον κάθε δημόσιο υπάλληλο, από το συνδυασμό των παραπάνω αυξήσεων, ανέρχεται σε επιπλέον 1.292 ευρώ μικτά ή 800 ευρώ καθαρά. Το μέσο ετήσιο όφελος ανά υπάλληλο αυξάνεται σε 2.084 ευρώ μικτά ή 1.476 ευρώ καθαρά, αν συνυπολογιστούν και οι επιπλέον αυξήσεις ή απαλλαγές που εφαρμόζονται από το 2023 (κατάργηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, κατάργηση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, διευθέτηση μισθολογικών αιτημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί κ.ά.).

Οι ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου αντικατοπτρίζουν την βασική φιλοσοφία της πολιτικής της Κυβέρνησης.

Πρώτον: Την αύξηση - άμεση ή έμμεση- του διαθέσιμου εισοδήματος όλων των πολιτών.

Μετά από 14 χρόνια οι Δημόσιοι Υπάλληλοι θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους, ενισχύονται οι νέοι, μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ με προϋποθέσεις που εξυπηρετούν μια συγκεκριμένη στρατηγική (με την ασφάλιση απέναντι σε φυσικές καταστροφές), καλύπτεται μέρος των αυξήσεων στις τιμές για όσους το έχουν ανάγκη.

Δεύτερον: Την εφαρμογή ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής με ιδιαίτερη μέριμνα για την ενίσχυση και στήριξη της οικογένειας.

Και αυτό το αποδεικνύουν οι πρόσθετες αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν παιδιά, το αυξημένο αφορολόγητο για τις οικογένειες, η απαλλαγή των πρώην δικαιούχων του ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή στη δαπάνη φαρμάκων.

Τρίτον: Την κοινωνική δικαιοσύνη και τη διευκόλυνση των πολιτών.

Η Κυβέρνηση δείχνει τη θέλησή της να διευκολύνει τους πολίτες και να τους στηρίξει δίκαια και αναλογικά. Έτσι οι δικαιούχοι του Market Pass θα υπολογιστούν με τις φορολογικές δηλώσεις του φορολογικού έτους 2022 για να γνωρίζουμε όντως ποιοι το δικαιούνται και για όσους είχαν υποβάλλει αίτηση από τον προηγούμενο κύκλο, οι αιτήσεις αυτές θεωρούνται ήδη υποβεβλημένες .

Για το ζήτημα του καύσωνα CLEON

Ο κρατικός μηχανισμός είναι σε πλήρη ετοιμότητα και έχουμε ακόμα περισσότερα μέσα και προσωπικό προκειμένου να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ανάγκη παραστεί σε επίπεδο Πολιτικής Προστασίας. Έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες των υψηλών θερμοκρασιών, με την Κυβέρνηση να δίνει έμφαση στη μέριμνα για τους ευάλωτους συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και τους εργαζομένους.

Από τα αρμόδια Υπουργεία έχουν σταλεί εγκύκλιοι και οδηγίες για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, για μέτρα πυροπροστασίας, αναβολές πολιτιστικών εκδηλώσεων, συστάσεις για τηλεργασία και αποφυγή μετακινήσεων κυρίως τις μεσημεριανές ώρες» είπε χαρακτηριστικά.





