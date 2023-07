Κόσμος

Ερντογάν για F-16: Θετικός ο Μπάιντεν και η κυβέρνησή του

«Ως αποτέλεσμα των θετικών έργων που θα δούμε από την ΕΕ, θα αρχίσουμε να εργαζόμαστε για να υλοποιήσουμε τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει» είπε

Επιστρέφοντας από το Βίλνιους ο Ταγίπ Ερντογάν όπως συνηθίζει έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους εν πτήση. Υπάρχει θετική γνώμη για την αναζωογόνηση της διαδικασίας ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε. Μάλιστα όπως είπε έστειλε τον σύμβουλο του Τσαγντάι Κιλίτς στις Βρυξέλλες και περιμένει να επιστρέψει με θετικές εξελίξεις. Για τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο είπε πως ο Τζο Μπάιντεν και η κυβέρνησή του τηρούν στάση υπέρ της Τουρκίας για την πώληση F16.

Ο Ταγίπ Ερντογάν δεν έκανε καμιά αναφορά, ούτε και ρωτήθηκε για την συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ωστόσο σήμερα ο τουρκικός τύπος είχε πρωτοσέλιδα για το τετ α τετ αυτό.

Η Χουριέτ στο βασικό της πρωτοσέλιδο έχει τίτλο «Ένα βήμα έγινε και στο Αιγαίο». Παρόμοιοι και οι τίτλοι των άλλων εφημερίδων στα πρωτοσέλιδά τους. Η Σαμπάχ έχει τίτλο «Ειλικρινής συνάντηση με τον Μητσοτάκη». Και η Μιλλιέτ «Θερμή συνάντηση με τον Μητσοτάκη».

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Η ομοσπονδία δεν αντανακλά πλέον την βούληση των Κατεχόμενων

Από την άλλη όμως στο Κυπριακό η Άγκυρα εξακολουθεί να τηρεί μια σκληρή στάση. Με ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ επιμένει στη θέση του για λύση δύο κρατών στην Κύπρο και επιτίθεται μάλιστα και στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Η ομοσπονδιακή λύση δεν αντανακλά πλέον την κυρίαρχη βούληση των Τ/Κ, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγορώντας το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι είναι αποκομμένο από τις πραγματικότητες. Υποστηρίζει ότι προϋπόθεση για την έναρξη νέας διαδικασίας είναι «να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν ‘δύο χωριστοί λαοί’ και ‘δύο χωριστά κράτη’ στην Κύπρο», σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η Άννα Ανδρέου, ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη.

Σχετικά με τα F-16 ο τούρκος πρόεδρος είκπε ότι "Ο Μπάιντεν και η κυβέρνησή του τηρούν ουσιαστικά στάση υπέρ της χώρας μας όσον αφορά την πώληση των F-16. Αυτή τη στιγμή τόσο ο ίδιος όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών (των ΗΠΑ) μας είπαν «Εμείς παρακολουθούμετο θέμα». Φυσικά, ο Υπουργός Εξωτερικών μας, ο Χακάν Μπέης, και ο Ιμπραχίμ Μπέης, ακόμη και ο Γιασάρ Πασάς μας (Τούρκος ΥΠΑΜ) με τον ίδιο τρόπο θα φροντίσουν ώστε αυτή η διαδικασία, να μετατραπεί προς όφελος μας

Υπάρχει θετική γνώμη για την αναζωογόνηση της διαδικασίας ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα επιταχύνουμε τις διαπραγματεύσεις για την επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης, που θα έχει θετική επίδρασηστην τουρκική οικονομία. Πιστεύω ότι θα σημειώσουμε πρόοδο και στην απελευθέρωση των θεωρήσεων.

Στείλαμε τον σύμβουλό μας, Τσαγατάι (Κιλίτς) μπέη, στις Βρυξέλλες. Αύριο θα έχουν συζητήσεις για αυτά τα θέματα εκεί. Θα συζητήσει τόσο το ζήτημα της Τελωνειακής Ένωσης όσο και τα θέματα απελευθέρωσης των θεωρήσεων. Πιστεύω ότι αυτά θα είναι υπέρ της Τουρκίας. Νομίζω ότι ο σύμβουλός μου, Τσαγατάι, θα επιστρέψει από εκεί με θετικές εξελίξεις.

Διότι στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, ήταν σωστό βήμα να ζητηθεί από τον ύπατο εκπρόσωπο και την Επιτροπή να ετοιμάσουν μια έκθεση για τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμένω ότι η έκθεση θα προετοιμαστεί με θετικό και στραμμένο προς το μέλλον τρόπο.

Από την άλλη πλευρά, ως Τουρκία, τηρούμε πάντα τις υποσχέσεις μας. Θέλουμε να δούμε τα απτά αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων να διεξάγονται με βάση την αρχή win-win το συντομότερο δυνατό.













