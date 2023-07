Κοινωνία

Ζωγράφου: Σε “καβάτζα” για ναρκωτικά είχε μετατραπεί κατάστημα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σημαντικό πλήγμα κατάφεραν οι αστυνομικοί, περνώντας χειροπέδες σε διακινητή. Τι βρέθηκε κατά την έρευνα.

-

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εξιχνιάστηκε υπόθεση εντοπισμού ναρκωτικών σε κατάστημα στην Αθήνα.

Για την υπόθεση συνελήφθη πρωινές ώρες της περασμένης Τρίτης (11/7), στην περιοχή του Ζωγράφου, 42χρονος αλλοδαπός για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί όπλων, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 43χρονη ημεδαπή και 25χρονος αλλοδαπός.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, απογευματινές ώρες της 4ης Ιουλίου 2023, κατά τη διάρκεια καταγραφής κινητών πραγμάτων από δικαστικό επιμελητή στο ανωτέρω κατάστημα, εντοπίστηκαν συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 28 κιλά και 511 γραμμάρια ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης.

Ακολούθησε προανακριτική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιήθηκαν στοιχεία και δεδομένα σχετικά με τη μίσθωση του ακινήτου με αποτέλεσμα να ταυτοποιηθούν οι κατηγορούμενοι ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

Παράλληλα, προέκυψε η διεύθυνση διαμονής της 43χρονης και του 42χρονου σε διαμέρισμα στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκε ο 42χρονος και συνελήφθη.

Συνολικά στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

7 κιλά και 699 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

20 κιλά και 812 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

αναδιπλούμενος σουγιάς και

κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των συνεργών τους, καθώς και τυχόν άλλων εμπλεκομένων, συνεχίζονται.

Ειδήσεις σήμερα:

Τα σιτηρά της Ουκρανίας στην “καρδιά” των συνομιλιών ΟΗΕ - ΕΕ

Ασπαρτάμη: Το πόρισμα του ΠΟΥ για τη γλυκαντική ουσία

Καύσωνας “Cleon”: Ρεκόρ ζέστη Παρασκευή και Σάββατο - Ποιες υπηρεσίες δεν θα λειτουργήσουν