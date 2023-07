Τοπικά Νέα

Άρτα: Μεγάλη φωτιά στο Κομπότι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, κινητοποιήθηκαν άμεσα, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

-

Φωτιά ξέσπασε στην Άρτα και στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής για να την ελέγξει και να τη σβήσει πριν πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι και στο σημείο έχουν σπεύσει 25 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κομπότι Άρτας. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 5 οχήματα και 4 Α/Φ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 13, 2023

Φωτιά έχει ξεσπάσει και στην περιοχή Κατελειό στην Κεφαλονιά, εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών .

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα και δύο αεροσκάφη.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 2 θάνατοι κάθε ημέρα στην Ελλάδα

Τροχαίο - Κατερίνη: Νεκροί σε μετωπική λεωφορείου με ΙΧ

Κρήτη: Πέθανε ο 12χρονος που ανασύρθηκε από ναυαγοσώστη