Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: Πέθανε ο 12χρονος που ανασύρθηκε από ναυαγοσώστη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν τα κατάφερε το αγόρι που μαζί με τους γιατρούς έδινε μάχη για τη ζωή του από την περασμένη Κυριακή.

-

Έχασε τη μάχη για τη ζωή το 12χρονο αγόρι που είχε κινδυνεύσει να πνιγεί την περασμένη Κυριακή στην Γεωργιούπολη. Το παιδί είχε χάσει τις αισθήσεις του και είχε κριθεί απαραίτητο να μεταφερθεί στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένο.

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, το παιδί βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση και δυστυχώς εξέπνευσε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν όλες αυτές τις ημέρες οι γιατροί.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ράπερ καταδικάστηκε για βιασμό ανήλικης

Καβγάς σε παραλία για μία... ξαπλώστρα

Κορονοϊός: 2 θάνατοι κάθε ημέρα στην Ελλάδα