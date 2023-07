Πολιτισμός

Καύσωνας “Cleon” - Ακρόπολη: Ο ΕΕΣ βοήθησε τουρίστες που λιποθύμησαν (εικόνες)

Μεγάλης έκτασης δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με διανομή νερού και παροχή ιατρικής φροντίδας σε χιλιάδες επισκέπτες του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, εν μέσω καύσωνα..

Καίρια και καταλυτική είναι η παρουσία των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) στον ιερό βράχο της Ακρόπολης, προσφέροντας χιλιάδες εμφιαλωμένα νερά, ενημερωτικά φυλλάδια για τον καύσωνα, καθώς και Πρώτες Βοήθειες, στους χιλιάδες επισκέπτες της Ακρόπολης στις δύο κεντρικές εισόδους του μνημείου (κεντρικά εκδοτήρια, Διονυσίου Αρεοπαγίτου) κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω του καύσωνα και των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που τον συνοδεύουν.

Στην μεγάλη κινητοποίηση του Ε.Ε.Σ. στην Ακρόπολη παρευρέθη ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος Αυγερινός.

Συγκεκριμένα, εθελοντές από όλα τα σώματα του Ε.Ε.Σ. (Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας, Σαμαρειτών-Διασωστών & Νεότητας), ανταποκρίθηκαν άμεσα στην έκκληση της Υπουργού Πολιτισμού, κας Λίνας Μενδώνη, για παροχή βοήθειας στους χιλιάδες επισκέπτες της Ακρόπολης, διανέμοντας περισσότερα από 20.000 μπουκάλια νερό και ενημερωτικό υλικό για τον καύσωνα, ενδεικτικό της τεράστιας κινητοποίησης του Οργανισμού, προκειμένου να ανταποκριθεί στην έκτακτη κατάσταση που έχει προκύψει λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Παράλληλα, το νοσηλευτικό προσωπικό και οι εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες του Ε.Ε.Σ. αντιμετώπισαν επιτυχώς δεκάδες έκτακτα περιστατικά (μικροτραυματισμοί, εκδορές, δύσπνοιες, λιποθυμίες κ.α.) τα οποία προέκυψαν στους επισκέπτες, εκ των οποίων τα περισσότερα σχετίζονταν με τους δυνητικούς κινδύνους που απορρέουν από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα βρίσκεται και αύριο, Παρασκευή (14/7), ημέρα κατά την οποία αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες των ημέρων, αλλά και το Σάββατο (15/7) και ώρες 10-4 μ.μ., στις δύο κεντρικές εισόδους της Ακρόπολης, προκειμένου να συνεχίσει να προσφέρει τις πολίτες υπηρεσίες του στους επισκέπτες.

