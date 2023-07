Παράξενα

Ο Μακρόν έλαβε φάκελο με ανθρώπινο...δάχτυλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στο προεδικό μέγαρο της Γαλλίας μετά τη λήψη φακέλου με ανθρώπινο μέλος μέσα σε αυτόν.

-

Η άκρη ενός ανθρώπινου… δαχτύλου βρέθηκε μέσα σε επιστολή που στάλθηκε στο Ελιζέ, την επίσημη κατοικία του προέδρου της Γαλλίας, όπως έγινε γνωστό σήμερα από την αστυνομία και την εισαγγελία του Παρισιού.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για απειλή διάπραξης εγκλήματος σε βάρος αιρετού προσώπου.

Σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στην αστυνομία, το ακροδάχτυλο ανήκει στον συντάκτη της επιστολής, την οποία μάλιστα υπέγραψε με το όνομά του. Ο άνθρωπος αυτός αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα.

Η γαλλική προεδρία, όταν ρωτήθηκε για το θέμα, δεν θέλησε να δώσει κάποια συνέχεια.

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε από υπαλλήλους της προεδρίας, οι οποίοι ενημέρωσαν την αστυνομία, σύμφωνα με το περιοδικό Valeurs Actuelles.

Περίπου 1.000-1.500 επιστολές και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθύνονται καθημερινά στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Διαβάζονται και σκανάρονται από μια ομάδα 70 ατόμων, τα γραφεία των οποίων δεν βρίσκονται εντός του κτιρίου της προεδρίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ρίχνει μια ματιά σε αυτήν την αλληλογραφία, που θεωρείται δείγμα της άποψης που εκφράζει η κοινή γνώμη και μερικές φορές απαντά αυτοπροσώπως σε κάποια από τα μηνύματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσωνας “Cleon” - Ακρόπολη: Ο ΕΕΣ βοήθησε τουρίστες που λιποθύμησαν (εικόνες)

Κορονοϊός: 2 θάνατοι κάθε ημέρα στην Ελλάδα

Κρήτη: Πέθανε ο 12χρονος που ανασύρθηκε από ναυαγοσώστη