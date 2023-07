Κοινωνία

Δολοφονία - Θεσσαλονίκη: Η στιγμή του πυροβολισμού (βίντεο ντοκουμέντο)

Σοκ προκαλεί το βίντεο με την στιγμή που ο 50χρονος άνδρες έπεσε νεκρός, από τον πυροβολισμό του φίλου του.

Σοκάρει το βίντεο από την εκτέλεση 50χρονου έξω από βενζινάδικο επί της οδού Σόλωνος, στην περιοχή της Ανάληψης στη Θεσσαλονίκη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο σοκ, ο 50χρονος πλησιάζει το αυτοκίνητο που είναι σε στάση έξω από βενζινάδικο και φαίνεται πως διαπληκτίζεται πιθανότατα με τον οδηγό.

Ο 50χρονος κρατάει κάτι στο χέρι του και με αυτό επιχειρεί να χτυπήσει τον οδηγό του οχήματος. Ωστόσο τη στιγμή που βάζει τα χέρια που μέσα από το παράθυρο του αυτοκινήτου, ο οδηγός βγάζει όπλο και πυροβολεί εναντίον του, με τον άνδρα να πέφτει νεκρός στο οδόστρωμα.

Στη συνέχεια, ο δράστης αναπτύσσει ταχύτητα με το ΙΧ και φεύγει από σημείο.

Η δολοφονία σημειώθηκε περίπου στις 12:30, ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία, το θύμα είναι αλβανικής καταγωγής.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη είναι σε πλήρη εξέλιξη.

