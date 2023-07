Τεχνολογία - Επιστήμη

ΟΗΕ για AIDS: Πιθανή η εξάλειψή του μέχρι το 2030

Ο ΟΗΕ για τον ιό HIV και το AIDS. Τα συμπεράσματα και οι προτροπές.

Tο AIDS είναι πιθανό να εξαλειφθεί μέχρι το 2030 αν οι χώρες επιδείξουν την πολιτική βούληση να επενδύσουν στην αποτροπή και τη θεραπεία και εγκρίνουν νόμους που δεν θα εισάγουν διακρίσεις, όπως ανέφεραν σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη.

Το 2022 εκτιμάται πως 39 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο συμβίωναν με τον HIV, σύμφωνα με το UNAIDS, το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το AIDS. Ο HIV μπορεί να εξελιχθεί σε AIDS αν μείνει χωρίς θεραπεία.

"Έχουμε μια λύση αν ακολουθήσουμε την ηγεσία χωρών που έχουν διαμορφώσει ισχυρή πολιτική δέσμευση να θέσουν σε προτεραιότητα τους ανθρώπους και να επενδύσουν σε προγράμματα με βάση στοιχεία για την πρόληψη και θεραπεία του HIV", ανέφερε το UNAIDS σε έκθεση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Ανέφερε πως μια αποτελεσματική απάντηση στον HIV θα ήταν η έγκριση νόμων που δεν εισάγουν διακρίσεις και ενδυναμώνουν τα κοινοτικά δίκτυα, μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών. Οι άνθρωποι που ζουν με τον HIV ή με το AIDS σε πολλές χώρες βρίσκονται αντιμέτωποι με στιγματισμό, διακρίσεις και βία.

"Η πρόοδος ήταν πιο ισχυρή στις χώρες και τις περιοχές που έχουν τις περισσότερες οικονομικές επενδύσεις, όπως στην ανατολική και νότια Αφρική, όπου οι νέες μολύνσεις από τον HIV έχουν μειωθεί κατά 57% από το 2010", αναφέρει η έκθεση.

Προστίθεται, ωστόσο, πως έχει καταγραφεί απότομη αύξηση στις νέες μολύνσεις στην ανατολική Ευρώπη και την κεντρική Ασία καθώς και στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

"Οι τάσεις αυτές οφείλονται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη υπηρεσιών πρόληψης του HIV για περιθωριοποιημένους πληθυσμούς και πληθυσμούς-κλειδί και στους φραγμούς που θέτουν οι τιμωρητικοί νόμοι και οι κοινωνικές διακρίσεις", όπως αναφέρει η έκθεση.

Πέρυσι, 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι μολύνθηκαν με τον HIV και 630.000 πέθαναν από ασθένειες σχετιζόμενες με το AIDS, σύμφωνα με το UNAIDS.

