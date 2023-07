Παράξενα

Ιταλία - Σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας: απαλλαγή λόγω… συντομίας του δράστη! (βίντεο)

Το σκεπτικό με το οποίο δικαστής αθώωσε επιστάτη για σεξουαλική παρενόχληση 17χρονης προκαλεί θύελλα αντιδράσεων στην Ιταλία.

Σάλος επικρατεί στην Ιταλία μετά την απόφαση δικαστή ότι το ανεπιθύμητο άγγιγμα που διαρκεί λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα δεν αποτελεί σεξουαλική παρενόχληση.

Ξεσπούν στα social media Ιταλοί και Ιταλίδες, δημοσιεύοντας βίντεο ως ένδειξη διαμαρτυρίας μετά την εν λόγω αμφιλεγόμενη απόφαση δικαστή, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αθώωση ενός επιστάτη, 66 ετών, που παραδέχτηκε ότι χάιδεψε μια μαθήτρια, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το έκανε για αστείο.

Bidello assolto, la “palpata breve” non e reato. Parte il trend social: «Ma voi lo sapete quanti sono 10 secondi?»

Poi ci lamentiamo per le leggi africani... pic.twitter.com/VEMRKp4l0g — Roberto Avila (@DomPer888) July 11, 2023

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, ο επιστάτης «παρενόχλησε για λίγο την έφηβη, κάνοντας μια άκομψη κίνηση που δεν υποδείκνυε λαγνεία» ενώ «δεν διήρκεσε αρκετά».

«Άρπαξε τα οπίσθιά μου, έπειτα με τράβηξε πονώντας με. Αυτός δεν είναι τρόπος να ''αστειεύεται'' ένας ηλικιωμένος με μία έφηβη. Αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα ήταν υπεραρκετά για να με κάνει να νιώσω τα χέρια του πάνω μου» ανέφερε η 17χρονη στην Corriere della Sera, όπως μεταδίδει το BBC.

Italian uproar over judge's 10-second groping rule https://t.co/ScanmRQ1Pv — BBC News (World) (@BBCWorld) July 12, 2023

Με hashtag #10secondi ή «palpata breve» που στα ελληνικά μεταφράζεται ως «ένα σύντομο ψηλάφισμα», άνδρες και γυναίκες μέσω των social media δημοσιεύουν δηκτικά βίντεο για να δείξουν πόσο μεγάλη είναι η διάρκεια των 10 δευτερολέπτων ενάντια στην απόφαση του δικαστή.

Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον Ιταλό ηθοποιό, Πάολο Καμίλι, ο οποίος ανήρτησε βίντεο στο TikTok, ξεκινώντας να τρίβει το στήθος του για σχεδόν 10 δευτερόλεπτα. Έπειτα, ακολούθησαν εκατοντάδες αντιδράσεις.

