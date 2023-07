Υγεία - Περιβάλλον

Χαλκιδική: Πέθανε 16χρονη από αλλεργικό σοκ

Μέσα σε μια στιγμή έχασε τη ζωή της η 16χρονη, αφού κατανάλωσε τροφή στην οποία ήταν αλλεργική.

Μία 16χρονη από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης πέθανε αφού κατανάλωσε τροφή στην οποία είχε αλλεργία, ενώ έκανε διακοπές στη Χαλκιδική.

Το κορίτσι βρισκόταν σε εστιατόριο του πρώτου ποδιού και φέρεται να ρώτησε προτού φάει, αν το πιάτο της περιείχε το απαγορευμένο για την υγεία της συστατικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κοπέλα πήρε αρνητική απάντηση και έφαγε κανονικά το φαγητό της.

Μέσα σε λίγες στιγμές έπαθε αλλεργικό σοκ και όταν έπειτα από 45 λεπτά έφτασε εκεί το ασθενοφόρο, ήταν πλέον αργά. Η 16χρονη είχε καταλήξει.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα φανούν στη νεκροψία- νεκροτομή.

Πηγή: oraiokastro24.gr

