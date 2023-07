Υγεία - Περιβάλλον

Οπισθοπεριτοναϊκή Επέμβαση Επινεφριδίου: Παρουσίαση τεχνικής από Έλληνα επιστήμονα

Σε δύο ομιλίες του, σε Πανευρωπαϊκό Συνέδριο, ο Απόστολος Κεχαγιάς ανέλυσε την Οπισθοπεριτοναϊκή Επέμβαση Επινεφριδίου.

Το φετινό Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ενδοσκοπικής Χειρουργικής (EAES 2023) πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη 20-24 Ιουνίου 2023. Το συνέδριο αποτελεί κορυφαίο επιστημονικό γεγονός, όπου παρουσιάζονται νέες τεχνικές και τεχνολογίες σχετικά με την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, δηλαδή τη χειρουργική που πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου με μικρές οπές αποφεύγοντας τη μεγάλη ανοικτή τομή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συμμετοχή στο συνέδριο του κ. Αριστοτέλη Κεχαγιά Γενικού Χειρουργού, Χειρουργού Ενδοκρινών Αδένων, με εξειδίκευση στην Προηγμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική, Διευθυντή Χειρουργικής Κλινικής του Metropolitan General, όπου με δύο ομιλίες ανέλυσε την Οπισθοπεριτοναϊκή Χειρουργική Επινεφριδίου.

Tι είναι το επινεφρίδιο και σε ποια περίπτωση χρειάζεται επέμβαση;

Τα επινεφρίδια είναι δύο ενδοκρινείς αδένες που παράγουν ορμόνες όπως η κορτιζόλη, η αδρεναλίνη, η αλδοστερόνη και ρυθμίζουν την αρτηριακή πίεση, τον μεταβολισμό και άλλες λειτουργίες. Το επινεφρίδιο πρέπει να χειρουργείται όταν έχει κάποιο αδένωμα (ογκίδιο) που παράγει ορμόνες π.χ. για την θεραπεία της δευτεροπαθούς υπέρτασης ή άλλων παθήσεων όπως το σύνδρομο Cushing. Επίσης, πρέπει να αφαιρείται και στην περίπτωση που δεν παράγει ορμόνες, ειδικά όταν είναι πάνω από 3-4 εκατοστά ή όταν παρουσιάζει αύξηση διαστάσεων, για πρόληψη ή θεραπεία καρκίνου.

Τι είναι η Οπισθοπεριτοναϊκή Τεχνική Αφαίρεσης Επινεφριδίου;

Τα επινεφρίδια είναι όργανα του οπισθοπεριτοναίου, δηλαδή βρίσκονται στο πιο πίσω μέρος της κοιλιάς, στην ουσία στην περιοχή της μέσης. Η Οπισθοπεριτοναϊκή Επινεφριδεκτομή, αλλιώς PRA, είναι η μόνη επέμβαση η οποία, διαμέσου τριών μικρών οπών στην περιοχή της μέσης, φθάνει απευθείας στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο, όπου βρίσκεται το επινεφρίδιο, το οποίο αφαιρεί εύκολα χωρίς να παρεμβληθεί κανένα άλλο όργανο. Γι’ αυτό το λόγο η μέθοδος έχει λάβει την ονομασία «Οπισθοπεριτοναϊκή». Αντίθετα, οι λαπαροσκοπικές τεχνικές είναι διαπεριτοναϊκές, δηλαδή πραγματοποιούνται από το μπροστινό ή πλάγιο μέρος της κοιλιάς με πέντε οπές και πρέπει να διασχίσουν όλη την κοιλιά μετακινώντας τα σπλάγχνα από τη θέση τους, ώστε να φτάσουν έως το επινεφρίδιο.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της PRA σε σχέση με την λαπαροσκοπική επέμβαση;

Η PRA έχει ελάχιστο εξωτερικό και εσωτερικό τραύμα, είναι ασφαλής γιατί δεν έχει αιμορραγίες ή κίνδυνο τραυματισμού κοιλιακών οργάνων, ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος έως καθόλου, η νοσηλεία μικρότερη των 24 ωρών και η επαναφορά στην καθημερινότητα άμεση.

Τι νεότερο παρουσιάστηκε στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο;

Η αρχή της παρουσίασης του κ. Κεχαγιά, αφορούσε την κλασική PRA τριών οπών, που προέρχεται από το Έσσεν της Γερμανίας. Εν συνεχεία, παρουσίασε τις τροποποιήσεις της τεχνικής αυτής για περιπτώσεις που μέχρι πρόσφατα αποτελούσαν αντένδειξη για το χειρουργείο, όπως η αφαίρεση γιγαντιαίων όγκων και η διενέργεια της τεχνικής σε υπερπαχύσαρκους ασθενείς. Ακόμα, παρουσίασε σπάνιους όγκους και τη νέα τεχνική PRA 2 μικρών οπών, που εισήχθη στο Metropolitan General τον Ιανουάριο του 2023, η οποία αποτελεί την μοναδική τεχνική στον κόσμο για την αφαίρεση εσωτερικών όγκων με δύο μόνο μικρές οπές.

Αφού η PRA υπερτερεί σημαντικά γιατί υπάρχει ακόμη η κοινή λαπαροσκοπική επέμβαση;

Το προεδρείο του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου αναγνωρίζοντας την καθολική ανωτερότητα της PRA άσκησε κριτική όσον αφορά την εφαρμογή της λαπαροσκοπικής επέμβασης, παροτρύνοντας τα αντίστοιχα νοσοκομεία να επιζητήσουν εκπαίδευση στην PRA, ώστε να σταματήσουν τη λαπαροσκοπική ή να παραπέμπουν τα περιστατικά σε χειρουργό PRA. Σημειώνεται ότι η PRA είναι πολύ ειδική επέμβαση που απαιτεί υψηλή κατάρτιση και διενεργείται σε ελάχιστα κέντρα παγκοσμίως. Ο χειρουργός PRA εννοείται, ότι δύναται να πραγματοποιήσει τη λαπαροσκοπική μέθοδο, αλλά για το όφελος του ασθενούς δεν το κάνει, προτιμώντας την ασφαλέστερη PRA τεχνική.