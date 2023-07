Πολιτισμός

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου - Λενιώ Κακλέα: “Αγρίμι” στην Πειραιώς 260 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έχοντας δύο εξαίρετους χορευτές στο πλευρό της, η Λενιώ Κακλέα επιστρέφει δυναμικά στο Φεστιβάλ, με μια σπουδαίο παράσταση.

-

Η σπουδαία χορεύτρια και χορογράφος, Λενιώ Κακλέα επιστρέφει στο Φεστιβάλ, παρουσιάζοντας την παράσταση Αγρίμι (Fauve) στην Πειραιώς 260 στις 19 και 20 Ιουλίου.

Με αρκετές, επιτυχημένες παρουσίες στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και δύο χρόνια μετά το Age of Crime, η Ελληνίδα δημιουργός παρουσιάζει τη νέα της δουλειά, έχοντας στο πλευρό της δυο εξαιρετικούς χορευτές, τον Γιώργο Κοτσιφάκη και την Ιωάννα Παρασκευοπούλου.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Οι Αρδέννες, ο Μέλας Δρυμός, η Broceliande, το Vexin. Τα δάση είναι χώροι που διαφεύγουν από την άμεση αντίληψη. Εδώ, άνθρωποι και ζώα διασκορπίζονται και κρύβονται, παραμονεύουν, αλληλοκυνηγιούνται και αλληλοπαγιδεύονται. Τόποι ηρεμίας και διαλογισμού, έκστασης και έντονης ζωής, τα δάση είναι επίσης απειλητικά και τοξικά περιβάλλοντα.

Στο Αγρίμι (Fauve), η Λενιώ Κακλέα χορογραφεί με ακρίβεια μια παράσταση για την αγριότητα των σωμάτων. Οι ασκήσεις, οι χοροί και οι τελετουργίες που αναπτύσσει επί σκηνής εξερευνούν αυτόν τον φυσικό και φανταστικό τόπο όπου συντελείται η διάλυση των ταυτοτήτων και η μεταμόρφωση των σωμάτων.

Συνδέοντας για πρώτη φορά τη χορογραφική δημιουργία της Κακλέα με τον γεωγραφικό, περιβαλλοντικό και ποιητικό πλούτο των δασών, το Αγρίμι (Fauve) παρουσιάζει τον χορό σαν μια ακόμη ζώνη άγριας ζωής προς υπεράσπιση.

Ποια είναι η Λενιώ Κακλέα

Γεννημένη στην Αθήνα, η χορεύτρια, χορογράφος και συγγραφέας Λενιώ Κακλέα έχει τη βάση της στο Παρίσι. Έκανε τα πρώτα της βήματα στον χορό, σπουδάζοντας στην Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης, όπου ασκήθηκε στο κλασικό μπαλέτο αλλά και σε σύγχρονες τεχνικές και ρεπερτόρια.

Το 2005 διακρίνεται με υποτροφία και φεύγει στη Γαλλία, όπου σπουδάζει στη σχολή CNDC της Ανζέ, ενώ ξεκινά τη συνεργασία της με διακεκριμένες μορφές του ευρωπαϊκού χορού, όπως με τους Boris Charmatz, Αλεξάνδρα Μπαχτσετζή, Claudia Triozzi και Emmanuelle Huynh.

Το έργο της Λενιώς Κακλέα έχει παρουσιαστεί από διαφορετικά ιδρύματα και φεστιβάλ σε όλη την Ευρώπη, ενώ οι παραστάσεις της έχουν λάβει εξαιρετικές κριτικές τα τελευταία χρόνια.

Χορογραφι?α – Σκηνοθεσι?α Λενιω? Κακλε?α

Ερμηνευ?ουν Λενιω? Κακλε?α, Γιω?ργος Κοτσιφα?κης, Ιωα?ννα Παρασκευοπου?λου

Σχεδιασμο?ς η?χου – Βίντεο - Τεχνικη? διευ?θυνση E?ric Yvelin

Σκηνικα? Κλειω? Μπομπο?τη

Σχεδιασμο?ς φωτισμου? Bruno Pocheron

Κοστου?μια Olivier Mulin

Βι?ντεο Τοπίο Sophie Laly

Δραματουργι?α – Ε?ρευνα Lou Forster

Βοηθο?ς χορογρα?φου Δημη?τρης Μυτιληναι?ος

Βοηθο?ς σκηνογρα?φου Φιλα?νθη Μπουγα?τσου

Εκπαίδευση στο pole dance Μα?ντυ Φραγκιαδα?κη

Διαχει?ριση και Οργα?νωση παραγωγη?ς Chloe? Schmidt

Διανομη? Kumquat Performance | performing arts (Gerco de Vroeg & Laurence Larcher

Παραγωγη? abd

Με την υποστη?ριξη του Fondation d'entreprise Herme?s

Συμπαραγωγη? Kunstenfestivaldesarts Bruxelles (Βε?λγιο), Φεστιβα?λ Αθηνω?ν Επιδαυ?ρου (Ελλα?δα), Serpentine London (ΗΒ), CN D Pantin – Centre national de la danse (Γαλλι?α), Festival d’Automne de Paris (Γαλλι?α), Theater Spektakel Zu?rich (Ελβετι?α), Po?le Sud – CDCN de Strasbourg (Γαλλι?α), La Briqueterie – CDCN Val de Marne (Γαλλι?α), ImPulsTanz International Festival και DanceWEB Life Long Burning Network (Αυστρι?α), Le Dancing – CDCN de Dijon (Γαλλι?α)

Η abd – association le O λαμβα?νει την υποστη?ριξη της Περιφερειακη?ς Διευ?θυνσης Πολιτιστικω?ν Θεμα?των της Ιλ-ντε-Φρανς στο πλαι?σιο επιχορη?γησης για την περι?οδο 2023-2024.

Πληροφορίες εισιτηρίων: https://aefestival.gr/plirofories-eisitirion/

Αγορά εισιτηρίων: aefestival.gr, viva.gr & public.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ: Πλατεία Συντάγματος (info point Δήμου Αθηναίων)| Δε-Πα 10:00-18:00 - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: +30 2118008181 | Δε-Πα 10:00-18:00 - ΑΜΕΑ: +30 210 3221 897 | Δε-Πα 10:00-17:00