Κόσμος

Τα σιτηρά της Ουκρανίας στην “καρδιά” των συνομιλιών ΟΗΕ - ΕΕ

Η συμφωνία η οποία επιτρέπει τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών, η ισχύς της οποίας εκπνέει τη Δευτέρα 17η Ιουλίου, βρισκόταν στο επίκεντρο των συνομιλιών που είχαν ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε χθες Πέμπτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οι συνομιλίες, που άρχισαν χθες και θα συνεχιστούν σήμερα στην Ιλπ (στα γαλλικά, Τερχούλπεν στα ολλανδικά), νότια των Βρυξελλών, διεξάγονται καθώς ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε νωρίτερα χθες πως «ούτε ένα» από τα ρωσικά αιτήματα δεν πάρθηκε υπόψη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την παράταση της συμφωνίας.

«Το μπαλάκι βρίσκεται στο γήπεδο του προέδρου Πούτιν», έκρινε μολαταύτα η κυρία φον ντερ Λάιεν, έχοντας πλάι της τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντόνιο Γκουτέρες. «Η Ρωσία έχει την ευθύνη να παρατείνει τη συμφωνία, ή αλλιώς συνέπεια θα είναι η παγκόσμια διατροφική ανασφάλεια», πρόσθεσε.

Ο κ. Γκουτέρες από την πλευρά του σημείωσε πως η συνεργασία του ΟΗΕ και της ΕΕ είναι απαραίτητη για να «ανοικοδομηθεί σχέση εμπιστοσύνης με τον αναπτυσσόμενο κόσμο».

«Η πολυμερής συνεργασία είναι σημαντικότερη από ποτέ: για να αποκαταστήσουμε την ειρήνη, να προστατεύσουμε τον πλανήτη, να βάλουμε τέλος στην πείνα. Δεν έχουμε ούτε λεπτό για χάσιμο», πρόσθεσε ο ΓΓ του ΟΗΕ.

Η Μόσχα έχει τονίσει επανειλημμένα και επανέλαβε τις τελευταίες ημέρες πως δεν βλέπει «κανέναν λόγο» να παραταθεί η συμφωνία, καθώς συνεχίζει να βλέπει εμπόδια στις εξαγωγές των δικών της αγροτικών προϊόντων.

Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη σειρά επιθέσεων με ρωσικά UAVs έβαλε στο στόχαστρο τερματικό σταθμό εξαγωγής σιτηρών στην περιφέρεια της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, όπου βρίσκονται τρία λιμάνια-κλειδιά για την εξαγωγή τροφίμων.

Η συμφωνία, που υπογράφτηκε τον Ιούλιο του 2022 στην Κωνσταντινούπολη από αντιπροσώπους της Ρωσίας και της Ουκρανίας υπό την αιγίδα της Τουρκίας και του ΟΗΕ, επέτρεψε να εξαχθούν σχεδόν 33 εκατομμύρια τόνοι ουκρανικών σιτηρών, παρά τον πόλεμο που μαίνεται από τα τέλη του Φεβρουαρίου του 2022.