Βόλος: Άνδρας τρομοκρατούσε γυναίκες - Απειλούσε να τις δείρει με ζώνη

Το βράδυ της Τετάρτης ο άντρας κρατώντας μια ζώνη κινήθηκε απειλητικά εναντίον 22χρονης την οποία άρχισε να την βρίζει και να απειλεί να τη δείρει

Πανικός για μια νεαρή γυναίκα τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, στη συμβολή των οδών Ερμού με Κ. Καρτάλη στο Βόλο, όταν είδε μπροστά της έναν άντρα να την απειλεί με ζώνη και να την βρίζει χυδαία.

Η 22χρονη τρόμαξε όταν την πλησίασε ο 52χρονος κρατώντας στο χέρι του μια λουρίδα και της φώναζε να σταματήσει, βρίζοντάς την. Άρχισε να τρέχει χωρίς σταματημό, μέχρι που έφτασε στην περιοχή της Μεταμόρφωσης και μαζί με έναν φίλο της κάλεσαν την αστυνομία.

Όταν συνελήφθη ο 52χρονος διαπιστώθηκε πως ήταν το ίδιο πρόσωπο για το οποίο η αστυνομία είχε δεχθεί τρείς ώρες νωρίτερα καταγγελία.

Μια νεαρή επίσης γυναίκα είχε καταγγείλει πως στην περιοχή μεταξύ Π. Μελά και Ιωλκού κυκλοφορούσε ένα επικίνδυνο άτομο. Κινούμενη με το ποδήλατο ο 52χρονος της έκοψε τον δρόμο και την χτύπησε με το χέρι του στο αριστερό αυτί.

Στο μεταξύ, στο πρόσωπό του αναγνώρισε τον άντρα που την είχε εξυβρίσει πριν από επτά μήνες, όταν τυχαία διασταυρώθηκε μαζί του στον δρόμο. Η κοπέλα έκανε καταγγελία στην Αστυνομία, που τον αναζήτησε και τελικά τον συνέλαβε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, μετά την δεύτερη αναφορά εναντίον του.

Ο 52χρονος αντιμετωπίζει τις εξής κατηγορίες: Απειλή με επιλογή θύματος λόγω φύλλου, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, παράνομη οπλοφορία αντικειμένου που είναι πρόσφορο για επίθεση, επικίνδυνη σωματική βλάβη και εξύβριση.

Πηγή: gegonota.news