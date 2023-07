Πολιτική

Καύσωνας "Cleon" - Κικίλιας: Τεράστιος ο κίνδυνος πυρκαγιάς από αμέλεια αυτές τις ημέρες

Επεσήμανε, μάλιστα, ότι καθώς η κλιματική κρίση εξελίσσεται, οι φυσικές καταστροφές, ως απότοκο των ακραίων καιρικών φαινομένων, είναι αναπόφευκτες.

Την προσοχή των πολιτών για το επερχόμενο κύμα καύσωνα επέστησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Όπως τόνισε, στο "Καλοκαίρι Μαζί" "Δεν νοείται αμέλεια αυτές τις μέρες, όταν όλοι γνωρίζουν τι καύσωνας έρχεται στη χώρα. Κάπνισμα μελισσιών, μπάρμπεκιου και καύσεις. "Τα πρόστιμα θα αυστηροποιηθούν, έχω ζητήσει από την υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου να φέρει σχετική πρόταση" είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υπογράμμισε τον τεράστιο κίνδυνο που ελλοχεύει για την ανθρώπινη ζωή, τις περιουσίες των πολιτών και τα δάση, αλλά και το κόστος εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που απαιτεί η κατάσβεση μιας πυρκαγιάς με εναέρια μέσα.

«Την επόμενη εβδομάδα, εκτός από τον καύσωνα, θα ανέβει και η ένταση των ανέμων, που σημαίνει ότι ξηραίνεται η κατώτερη ατμόσφαιρα, ξεραίνονται τα φυτά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επικίνδυνες συνθήκες για εκδήλωση πυρκαγιάς» είπε ο Υπουργός και πρόσθεσε: «Πρέπει όλοι να προσέχουμε, όλοι να τηρούμε τους κανόνες. Βεβαίως το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ενισχυθεί, και τα πτητικά του μέσα επίσης, ενώ έχει εκπονηθεί συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο.

Σχετικά με τη συζήτηση που έχει ανακύψει σχετικά με την πανεπιστημιακή αστυνομία, ο ίδιος είπε πως "πρέπει να υπάρχει η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι τα παιδιά κινδυνεύουν από άτομα ακόμα και με ποινικούς" είπε, ενώ αναφορικά με τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ είπε πως "ο πρωθυπουργός έχει κάνει τα πάντα την τελευταία τετραετία να προστατεύσει τα κεκτημένα μας και να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας".

