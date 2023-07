Κοινωνία

Βουλιαγμένης: διάρρηξη με... σφυρί σε καταστήματα (βίντεο ντοκουμέντο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μπαράζ διαρρήξεων σε καταστήματα στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τις κινήσεις του "ποντικού" με το σφυρί...

-

Άγνωστοι έσπασαν τη νύχτα τις Πέμπτης βιτρίνες πέντε καταστημάτων στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης για να τα διαρρήξουν.

Σε βίντεο που έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας σε ένα από τα καταστήματα φαίνεται ένας άνδρας να σπάει τις τζαμαρίες με σφυρί, προκειμένου να μπει στο εσωτερικό τους.

Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, δεν βρήκε μεγάλα ποσά, ωστόσο, προκάλεσε ζημιές.

Θεωρείται θέμα χρόνου η σύλληψή του, ενώ ερευνάται εάν είχε συνεργό, με άλλο μηχανάκι, ο οποίος κρατούσε τσίλιες ή τον βοηθούσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Τα σιτηρά της Ουκρανίας στην “καρδιά” των συνομιλιών ΟΗΕ - ΕΕ

Βόλος: Άνδρας τρομοκρατούσε γυναίκες - Απειλούσε να τις δείρει με ζώνη

Ασπαρτάμη: Το πόρισμα του ΠΟΥ για τη γλυκαντική ουσία