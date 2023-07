Υγεία - Περιβάλλον

Χαλκιδική - Αλλεργικό σοκ: Η 16χρονη πριν πεθάνει ρώτησε αν το φαγητό είχε κάποιο αλλεργιόνο

Μέσα σε μια στιγμή έχασε τη ζωή της η 16χρονη, αφού κατανάλωσε τροφή στην οποία ήταν αλλεργική. Σήμερα το "τελευταίο αντίο" στο άτυχο κορίτσι.

-

Σήμερα θα γίνει η κηδεία της 16χρονης από το Ωραιόκαστρο που πέθανε στη Χαλκιδική από αλλεργικό σοκ όταν πήγε σε ένα κατάστημα για φαγητό.

Η κοπέλα βρισκόταν σε διακοπές σε περιοχή του πρώτου ποδιού της Χαλκιδική. Ενώ έκατσε σε ένα εστιατόριο, ρώτησε κατά την παραγγελία της εάν περιέχει το πιάτο της ένα συστατικό στο οποίο έχει αλλεργία.

Αφού της απάντησαν «όχι» από το κατάστημα, έφαγε και έπαθε αλλεργικό σοκ, σύμωνα με το oraiokastro24.gr.

Το ασθενοφόρο κατέφτασε μετά από 45 λεπτά ωστόσο ήταν πλέον αργά για το κορίτσι καθώς είχε καταλήξει.

