Πολιτισμός

Ο καύσωνας “Cleon” κλείνει και την Ακρόπολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες ώρες θα μείνει κλειστός ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

-

Κλειστή λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που φέρνει ο καύσωνας θα είναι σήμερα Παρασκευή η Ακρόπολη, από τις 12:00 μέχρι τις 17:00.

Την απόφαση για το κλείσιμο της Ακρόπολης λόγω καύσωνα ανακοίνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, τη, ώρα που οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσεις τους 44 βαθμούς Κελσίου.

Σε λειτουργία θα παραμείνουν οι χώροι της Αρχαίας Αγοράς και του Κεραμεικού.

Η ανακοίνωση:

«Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών σας ενημερώνει ότι σήμερα, Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023, ο Αρχαιολογικός Χώρος της Ακροπόλεως θα αναστείλει τη λειτουργία του κατά τις μεσημβρινές ώρες με τελευταία είσοδο στις 12.00 και επανέναρξη λειτουργίας στις 17.00.

Σε λειτουργία θα παραμείνουν οι χώροι της Αρχαίας Αγοράς και του Κεραμεικού, όπου υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης των εκεί Αρχαιολογικών Μουσείων».