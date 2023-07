Αθλητικά

Στον Παναθηναϊκό ο Γεντβάι

Ο Κροάτης στόπερ έρχεται Ελλάδα και υπογράφει με το "τριφύλλι".

Σε συμφωνία με τη Λοκομοτίβ Μόσχας για τον δανεισμό του Τιν Γεντβάι ήρθε ο Παναθηναϊκός, κλείνοντας το ένα απ' τα δύο «μέτωπα» στο κέντρο της άμυνάς του.

Ο 27χρονος διεθνής Κροάτης κεντρικός αμυντικός, είναι ο παίκτης στον οποίο κατέληξαν οι «πράσινοι» για τη πρώτη ενίσχυση της αμυντικής γραμμής τους, ενόψει των δύο κομβικών αγώνων με την Ντνίπρο για τον β' προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο Γεντβάι θα έρθει στην Αθήνα στις 14:45 της Παρασκευής (14/7) με πτήση από το Μόναχο προκειμένου να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, ενώ είναι πολύ πιθανό να δώσει το «παρών» το βράδυ στις εξέδρες του «Απόστολος Νικολαΐδης» στον φιλικό των «πράσινων» με τη Χάποελ Μπερ Σεβά (22:00).