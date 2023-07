Οικονομία

ΑΑΔΕ: Νέες υπηρεσίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Νέο μοντέλο φορολογικής διοίκησης στην ΑΑΔΕ. Τι αλλάζει.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξελίσσει την οργανωτική δομή περιφερειακών υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης με στόχο την βέλτιστη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων.

Συγκεκριμένα με αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, συστήνονται νέες υπηρεσίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.

Αναλυτικότερα:

Τα δυο Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου, αναλαμβάνουν από τις 29/01/2024 όλες τις αρμοδιότητες φορολογιών κατοχής ακίνητης περιουσίας, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από τυχερά παίγνια και μεταβίβασης ακινήτων, που σήμερα έχουν οι ΔΟΥ Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Τα δύο Κέντρα Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης αναλαμβάνουν από την 01/04/2024 τις αρμοδιότητες φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και ειδικών φορολογιών, μητρώου, οι οποίες μεταφέρονται από τις ΔΟΥ των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Η αναδιάρθρωση αυτή, μαζί με τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Αττικής και Θεσσαλονίκης, των οποίων η έναρξη λειτουργίας έχει επίσης δρομολογηθεί, επιτρέπουν τη μετεξέλιξη των σημερινών ΔΟΥ σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης όσων πολιτών δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα, αλλά και καθοδήγησης των φορολογουμένων στην ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Αλλάζει έτσι, εντός του 2024 το τοπίο της εξυπηρέτησης για πολίτες και εργαζόμενους, με ενισχυμένες και εμπλουτισμένες με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό υπηρεσίες, σύγχρονες υποδομές και ασφαλή κτήρια, ελάχιστου ενεργειακού αποτυπώματος

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής δήλωσε: «Υλοποιούμε τον σχεδιασμό μας για την κεντρικοποίηση των επιχειρησιακών λειτουργιών, με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών. Αναμένουμε εντός του 2024 οι πολίτες να αποκομίσουν τα οφέλη των οργανωτικών μας αλλαγών, στις νέες υπηρεσίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου δραστηριοποιείται σχεδόν το 50% των ΑΦΜ, αλλά και στις νέες ΔΟΥ μας».