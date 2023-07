Οικονομία

Καύσωνας - Θερινές εκπτώσεις: Ποιες ώρες θα είναι ανοιχτά την Κυριακή

Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή. Το προτεινόμενο ωράριο.

Προαιρετικό είναι το άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή 16 Ιουλίου 2023, στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων, όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Συγκεκριμένα ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών υπενθυμίζει στο καταναλωτικό κοινό και τους εμπόρους πως τα εμπορικά καταστήματα, βάσει νόμου, μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την ερχόμενη Κυριακή 16 Ιουλίου 2023, με προτεινόμενο από τον Σύλλογο ωράριο λειτουργίας, 11:00-18:00.

Ακόμη, όπως αναφέρει ο Σύλλογος, «από την έναρξη των φετινών θερινών εκπτώσεων, έχει διαπιστωθεί υπερεπάρκεια προϊόντων, μεγάλες εκπτώσεις και έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον και για τον λόγο αυτόν παροτρύνουμε τους καταναλωτές να εκμεταλλευτούν τις πραγματικά χαμηλές τιμές, προβαίνοντας σε αγορές που θα καλύψουν τις πραγματικές τους ανάγκες».