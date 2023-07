Life

“ΑΝΤ1 FLASHBACK”: Σαββατοκύριακο με... ταξίδι στον τηλεοπτικό χρόνο (βίντεο)

H εκπομπή που παρουσιάζουν η Μαρία Ηλιάκη και ο Νικόλας Ράπτης, μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου, συγκίνησης και νοσταλγίας.

Αυτό το Σάββατο 15 Ιουλίου και την Κυριακή 16 Ιουλίου, και κάθε Σαββατοκύριακο στις 20:00, το «ΑΝΤ1 FLASHBACK» με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Νικόλα Ράπτη έρχεται στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV για να μας ταξιδέψει πίσω στον τηλεοπτικό χρόνο και να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές γέλιου, συγκίνησης και νοσταλγίας.

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Νικόλας Ράπτης με τον δικό τους μοναδικό τρόπο αναφωνούν… «ANT1 FLASHBACK» και μας καλούν στην παρέα τους, γιατί ήρθε η ώρα… να μάθουν οι νέοι και να θυμηθούν οι παλιοί τις μοναδικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης, που ζήσαμε μέσα από την ιστορία του ΑΝΤ1.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΠΟΣΟ ΣΟΥ ΠΑΕΙ ΑΥΤO ΤΟ GUEST

Έκαναν την είσοδό τους σε αγαπημένα σήριαλ, έμειναν για ένα ή και περισσότερα επεισόδια, κάνοντας άλλοτε την ανατροπή και άλλοτε μπλέκοντας τα πράγματα ακόμη περισσότερο. Πασίγνωστοι ηθοποιοί, που κατάφεραν να μείνουν αξέχαστοι, ακόμη και από μικρές εμφανίσεις που έκαναν ως guest star!

Το Σάββατο 15 Ιουλίου, FLASHBACK στον ΑΝΤ1 θα κάνουν, μεταξύ άλλων, o Χάρης Ρώμας, ο Γιάννης Κατινάκης, η Φωτεινή Μπαξεβάνη και η Φελίσια Τσαλαπάτη.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΗΞΕΡΕΣ OΤΙ…

Αν νομίζετε ότι γνωρίζετε τα πάντα για τα προγράμματα του ΑΝΤ1, ξανασκεφτείτε το. Ξέρετε ποιος σταρ του κινηματογράφου ήταν ρεπόρτερ στο «Καλημέρα Ελλάδα»; Ποια πασίγνωστη τηλεκριτικός εμφανίστηκε σε σειρά του Αλέξανδρου Ρήγα; Ποιος αγαπημένος κωμικός ηθοποιός, που παρουσιάζει ένα από τα επιτυχημένα τηλεπαιχνίδια του ΑΝΤ1, έπαιζε δίπλα στον Θανάση Βέγγο; Όλες οι απαντήσεις στο «ANT1 FLASHBACK» της Κυριακής.

Την Κυριακή 16 Ιουλίου, FLASHBACK στον ΑΝΤ1 θα κάνουν, μεταξύ άλλων, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Δημήτρης Μακαλιάς, ο Χάρης Ρώμας και η Νίκη Σερέτη.

«ΑΝΤ1 FLASHBACK»: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 20:00 στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV έρχεται για να μας ταξιδέψει και να γεμίσει τα Σαββατοκύριακά μας με ευχάριστες στιγμές και ξεχωριστές αναμνήσεις. Είστε έτοιμοι για ένα μοναδικό ταξίδι στον τηλεοπτικό… χρόνο;

#Ant1Flashback

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αλέξης Σκουλίδης

Επιμέλεια Εκπομπής: Νανά Ηλιοπούλου

Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Παπαγεωργίου

