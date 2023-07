Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στο Μεξικό: Ισχυρή δόνηση με μικρό εστιακό βάθος

Ισχυρός σεισμός "ταρακούνησε" το Μεξικό. Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα κοντά στην ακτή της πολιτείας Τσιάπας στο Μεξικό, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Σύμφωνα με το ίδιο, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα.