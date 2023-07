Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του

Όταν έχεις χάσει με τέτοια διαφορά προφανώς είναι πράγματα που δεν έχεις κατανοήσει και δεν έκανες καλά» είπε ο ίδιος

Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώνει αυτή την ώρα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

«Μετά από τόσο μεγάλη ήττα χρειάζεται αναστοχασμό. (…) Τα γεγονότα τρέχουν και δεν μπορούν να περιμένουν. Το δίπτυχο της υποψηφιότητάς μου είναι 'Συνέχεια και τομή'» δήλωσε ανακοινώνοντας την υποψήφιότητά του.

Ο κ. Τσακαλώτος δήλωσε ότι η υποψηφιότητά του περιλαμβάνει το δίπολο «συνέχεια και τομή», για να εξηγήσει ότι «συνέχεια» είναι η παρακαταθήκη του Αλέξη Τσίπρα «και όσα καταφέραμε όλοι μαζί στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση» για να απαριθμήσει κεντρικές επιτυχίες της περιόδου διακυβέρνησης, όπως η ρύθμιση του χρέους και η έξοδος από τα μνημόνια.

Παράλληλα, μίλησε και για την «τομή», επισημαίνοντας ότι «όταν έχεις χάσει με τέτοια διαφορά προφανώς είναι πράγματα που δεν έχεις κατανοήσει και δεν έκανες καλά».

«Ίσως δεν πείσαμε με τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις μας» συμπλήρωσε ο κ. Τσακαλώτος.

Σημείωσε ότι στη δική του εισήγηση και οπτική «ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παραμείνει ένα κομμάτι της Αριστεράς» και παράλληλα τόνισε ότι δεν μπορεί να φανταστεί Αριστερά που δεν θέλει να κάνει άνοιγμα σε ευρύτερο χώρο, σε εργαζόμενους κάθε είδους. «Έχουμε μια πολύ ταξική κοινωνία που το μέλλον των παιδιών καθορίζεται από τη στιγμή που θα γεννηθούν», επεσήμανε και συμπλήρωσε πως θέλει να απευθυνθεί και στους νέους που έχουν μία μικρή επιχείρηση ή είναι επιστήμονες που θέλουν να υπάρχουν κανόνες στο κράτος, στους ανθρώπους της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και τους ανθρώπους με αναπηρίες.

«Θέλουμε να απευθυνθούμε σε πάρα πολύ κόσμο», υπογράμμισε σημειώνοντας ότι όμως είναι άλλη η ερώτηση «πού απευθύνεσαι» και είναι άλλη η ερώτηση «ποιος είσαι εσύ που απευθύνεσαι», για να τονίσει τη σημασία και των δύο ερωτημάτων. «Την ίδια στιγμή που ακούμε τον κόσμο και τα προβλήματα που έχει, πρέπει να εξηγήσουμε σε όλον αυτόν τον κόσμο τις αξίες, τις θέσεις και τις προτάσεις μας. Από αυτήν τη συνάντηση μπορεί να βγει κάτι πολύ καλό», είπε.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσακαλώτος ανέφερε ότι στις εκλογές «είχαμε μια θολή ταυτότητα», «το στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ξεκάθαρο σε αυτές τις εκλογές». Είπε ότι η Αριστερά θέλει να βοηθήσει τον κόσμο να είναι καλύτερη η ζωή τους και πως στη διαπραγμάτευση υπό τον Αλέξη Τσίπρα «αποδείξαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε». «Στόχος να δώσουμε δύναμη στον κόσμο», επεσήμανε, μιλώντας για τις μάχες -κινηματικές, πολιτικές, προγραμματικές- που πρέπει να δοθούν.

Στην εκδήλωση για την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο κ. Τσακαλώτος πλαισιώνεται στο πάνελ του βήματος από τους Ανδρέα Ξανθό, Χάρη Μαμουλάκη, Ειρήνη Αγαθοπούλου, Μακρίνα Βιόλα Κώστη, οι οποίοι και θα κάνουν σύντομες τοποθετήσεις. Παρόντες στην εκδήλωση είναι, μεταξύ άλλων, οι Νίκος Φίλης, Πάνος Σκουρλέτης, Γιώργος Σταθάκης,

