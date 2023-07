Υγεία - Περιβάλλον

Χαλκιδική: Ανατροπή για τον θάνατο της 16χρονης

Ανατροπή για τα αίτια του θανάτου της 16χρονης που εικαζόταν πως είχε πεθάνει λόγω αλλεργικού σοκ. Θρήνος στην κηδεία της.

Ανατροπή στην υπόθεση του θανάτου της 16χρονης κοπέλας από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στη Χαλκιδική τα ξημερώματα της Τετάρτης.



Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr από ιατροδικαστικές πηγές, ο θάνατος της άτυχης κοπέλας προκλήθηκε από εισρόφηση αναχθέντος γαστρικού περιεχομένου.



Η συγκεκριμένη εξέλιξη ανατρέπει την έως τώρα εκδοχή, σύμφωνα με την οποία η 16χρονη κατέληξε μετά από αλλεργικό σοκ που υπέστη.



Στο μεταξύ, σήμερα το μεσημέρι συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο “αντίο” στη 16χρονη σε κλίμα οδύνης.

