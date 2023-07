Αθλητικά

Ολυμπιακός και Παπανικολάου συνεχίζουν τη συνεργασία τους

Υπέγραψαν την παράταση της παραμονής του Κώστα Παπανικολάου ο παίκτης και η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Και τυπικά παίκτης του Ολυμπιακού έως το 2026 θα παραμείνει ο Κώστας Παπανικολάου. Οι δύο πλευρές είχαν «δώσει τα χέρια» για νέο τριετές συμβόλαιο από την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο σήμερα έκλεισε και το τυπικό μέρος της ανανέωσης της συνεργασίας τους. Ο διεθνής φόργουορντ βρέθηκε στα γραφεία των προέδρων της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, και αφού μίλησαν για θέματα της ομάδας, έβαλαν τις υπογραφές τους στο νέο συμβόλαιο.

Η σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει:

«Ο Κώστας Παπανικολάου έχει συμφωνήσει εδώ και μέρες για το νέο τριετές συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και σήμερα η ανανέωση έγινε με κάθε επισημότητα!

Ο αρχηγός βρέθηκε στα γραφεία των προέδρων του Ολυμπιακού, κυρίων Αγγελόπουλων, μίλησαν πολύ ώρα για τα θέματα της ομάδας και υπέγραψαν το νέο του συμβόλαιο, στην ολοκλήρωση του οποίου ο αρχηγός θα έχει συμπληρώσει 15 χρόνια με τον έφηβο στο στήθος».

