Πρώην δήμαρχος βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό

Τραγική φιγούρα η σύζυγός του, που τον εντόπισε νεκρό. Ο δύσκολος αποχαιρετισμός.

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Δήμαρχος Τυλίσου Σταύρος Χαλιαδάκης ο οποίος είχε πρωτοστατήσει στο πρόγραμμα "Καποδίστριας" για τη συνένωση των κοινοτήτων που δημιούργησαν τους πρώτους δήμους.

Ο Σταύρος Χαλκιαδάκης έφυγε σε ηλικία 71 ετών ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρέθηκε από συγγενείς νεκρός στο σπίτι με τραύμα που ο ίδιος κατάφερε στον εαυτό του.

Τον πρώην δήμαρχο εντόπισε νεκρό η σύζυγός του, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του διερευνώνται.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας με ανάρτηση στο facebook γράφοντας:

"Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Το Μαλεβίζι πενθεί. Βαρύς ο πόνος που πέφτει στην Τύλισο. Ο Σταύρος Χαλκιαδάκης, τέως Δήμαρχος Τυλίσου, δεν είναι πια κοντά μας. Είναι από τους πιο δύσκολους αυτός ο αποχαιρετισμός. Ακούραστος, αφοσιωμένος, ειλικρινής, διεκδικητικός και πάντα χαμογελαστός. Άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του. Θα τον θυμάμαι πάντα δοτικό στη συνεργασία μας. Ο τόπος μας χάνει ένα μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας του. Αδύνατο να συνειδητοποιήσουμε αυτό το ταξίδι του. Σύσσωμη η οικογένεια του Δήμου Μαλεβιζίου πενθεί. Τιμής ένεκεν στο τελευταίο του ταξίδι θα τον συντροφεύσουμε με δημοτική δαπάνη. Να είναι δυνατοί οι άνθρωποί σου για να αντέξουν τον πόνο της απώλειάς σου. Βρισκόμαστε δίπλα τους. Αντίο Δήμαρχε».

Πηγή: neakriti.gr

