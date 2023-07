Life

“Γάμος αλα Ελληνικά” και Νία Βαρντάλος στην Ελλάδα

Η ταινία που έχει "σπάσει" ταμεία έρχεται ξανά στη μεγάλη οθόνη και αυτήν τη φορά, τα γυρίσματα έγιναν στην Ελλάδα.

Το «My Big Fat Greek Wedding 3» με την Τούλα και τη διάσημη οικογένεια Πορτοκάλος έρχεται στη μεγάλη οθόνη στις 8 Σεπτεμβρίου. Η Ρίτα Γουίλσον (Rita Wilson) μοιράστηκε από την προσωπική της σελίδα στο Instagram την επίσημη αφίσα της πολυαναμενόμενης ταινίας την οποία αναδημοσίευσε η δημιουργός Νία Βαρντάλος (Nia Vardalos).

«Όπα! Η αγαπημένη σας ελληνική οικογένεια κατευθύνεται προς τα πάτρια εδάφη. Νία Βαρντάλος (έγραψε και σκηνοθέτησε αυτή τη φορά) και ολόκληρο το καστ επιστρέφει για το «My Big Fat Greek Wedding 3» μόνο στους κινηματογράφους στις 8 Σεπτεμβρίου!», έγραψε στη λεζάντα η διάσημη παραγωγός. Η αφίσα που κυκλοφόρησε από την Focus Features με φόντο το απέραντο γαλάζιο της Κέρκυρας, εκεί που έγιναν τα περισσότερα γυρίσματα δείχνει το πρωταγωνιστικό ζευγάρι και οκτώ από τα αγαπημένα πρόσωπα της «οικογένειας».

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη «η οικογένεια Πορτοκάλος ταξιδεύει στην Ελλάδα για ένα συγκινητικό και ξεκαρδιστικό ταξίδι γεμάτο αγάπη και ανατροπές».

Πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων οι Έλενα Καμπούρη, Μαρία Βακράτση, Αντρέα Μάρτιν (Andrea Martin), Τζόι Φατόνε (Joey Fatone) ενώ προστέθηκαν νέα πρόσωπα, όπως ο Ηλίας Κακαβάς και η Μελίνα Κοτσέλου.

Η πρώτη ταινία «Γάμος αλά Ελληνικά» με προϋπολογισμό μόλις $5 εκατ. που κυκλοφόρησε το 2002. σημείωσε εισπράξεις ρεκόρ και χάρισε στη Νία Βαρντάλος μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου.

