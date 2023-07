Υγεία - Περιβάλλον

Κατάρρευση 4χρονου σε παραλία - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος (βίντεο)

Εφιαλτικές στιγμές για την οικογένεια του μικρού αγοριού, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

(εικόνα αρχείου)

Σε σοβαρή κατάσταση, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» στη Θεσσαλονίκη ένα 4χρονο αγοράκι που κατέρρευσε την Πέμπτη (13.7.2023) σε παραλία της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το παιδάκι μεταφέρθηκε διασωληνωμένο στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Το ασθενοφόρο παρέλαβε το αγόρι από το Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας.

Με τη βοήθεια πληρωμάτων της ΕΛ.ΑΣ. το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στα επείγοντα του νοσοκομείου στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

Όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου που ήταν διαθέσιμο επιλήφθηκε για να κρατηθεί στη ζωή το 4χρονο αγγελούδι.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που το ασθενοφόρο φτάνει στο νοσοκομείο:

