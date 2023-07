Υγεία - Περιβάλλον

Καύσωνας - Ρύποι: Υπέρβαση ορίων την Παρασκευή και συστάσεις στους πολίτες

Τι έδειξαν οι σημερινές μετρήσεις. Οδηγίες και συστάσεις για τον μετριασμό της συσσώρευσης ρύπων, λόγω και των καιρικών συνθηκών, εξέδωσε το Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας.



Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα της Παρασκευής το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Με βάση την πρόβλεψη της ΕΜΥ, θα επικρατήσουν δυσμενείς για τη ρύπανση μετεωρολογικές συνθήκες και υψηλές θερμοκρασίες για σήμερα το απόγευμα και για αύριο, με αποτέλεσμα να ευνοείται η συσσώρευση ρύπων.

Με αυτά τα δεδομένα, συστήνονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς τους πολίτες τα παρακάτω:

Η μείωση της χρήσης των Ι.Χ. αυτοκινήτων και η χρησιμοποίηση των Μ.Μ.Μ.

Η κατά το δυνατόν αποφυγή της διακίνησης υγρών καυσίμων και ιδιαίτερα βενζινών εκτός των περιπτώσεων εφοδιασμού αεροδρομίων και λιμανιών.

Ο ανεφοδιασμός καυσίμων των οχημάτων να γίνεται κατά το δυνατόν μετά τη δύση του ήλιου.

Η κατά το δυνατόν αποφυγή λειτουργίας μονάδων και επιχειρήσεων που εκπέμπουν οργανικούς πτητικούς υδρογονάνθρακες (στεγνοκαθαριστήρια, επιμεταλλωτήρια, βαφεία, κ.λ.π.) καθώς και χρήσης χρωμάτων, κυρίως τις μεσημβρινές και πρώτες απογευματινές ώρες.

Αναλυτικότερη ανά ώρα ενημέρωση σχετικά με τις παρατηρούμενες υπερβάσεις όζοντος και με την εξέλιξη των συγκεντρώσεων παρέχεται ΕΔΩ και ΕΔΩ

Παρακαλούμε, θερμά, τους πολίτες της Αττικής για τη θετική τους ανταπόκριση στις παραπάνω συστάσεις μας».

Υπέρβαση των ορίων την Παρασκευή

Σήμερα 14/07/2023 σύμφωνα με τις μετρήσεις του Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης της Αθήνας, υπήρξε υπέρβαση του ορίου ενημέρωσης (180 μg/m3) και του ορίου συναγερμού (240 μg/m3) για το όζον. Συγκεκριμένα μέχρι τις 18:00 σημειώθηκαν οι εξής υπερβάσεις:

Για το λόγο αυτό από το Υπουργείο Υγείας παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για την προφύλαξη του πληθυσμού: «Άτομα με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις και γενικότερα άτομα ευαίσθητα στην ατμοσφαιρική ρύπανση συνιστάται να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν την κυκλοφορία στο εξωτερικό περιβάλλον. Επίσης συνιστάται στα παραπάνω άτομα, καθώς και τα παιδιά να αποφεύγουν την έντονη σωματική άσκηση, η οποία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού και να οδηγήσει σε αναπνευστικά προβλήματα».





