Κακοποίηση ζώων: Πατέρας και γιος κατηγορούνται για θανάτωση σκύλων

Νέο περιστατικό κτηνωδίας κατά ζώων στην Κρήτη. Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγούνται πατέρας και γιος.

Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά κακοποίησης ή θανάτωσης ανυπεράσπιστων ζώων, στην Κρήτη. Τα προηγούμενα 24ωρα ήρθαν στο «φως» δύο ακόμη περιπτώσεις θανάτωσης σκύλων, οι οποίες φέρονται να τελέστηκαν τα προηγούμενα χρόνια, σε περιοχή του Ηρακλείου. Εντούτοις, οι εν λόγω υποθέσεις έγιναν γνωστές εξαιτίας της κινητοποίησης των Διωκτικών Αρχών οι οποίες εξέδωσαν το προηγούμενο διάστημα εντάλματα σύλληψης.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του neakriti.gr, τα επίμαχα εντάλματα αφορούν σε δύο άνδρες (πατέρα και γιο). Ο λόγος για έναν 61χρονο άνδρα και τον 26χρονο γιο του, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση θανάτωσης δύο δεσποζόμενων σκύλων το 2021 και το 2019. Αμφότερες οι περιπτώσεις έλαβαν χώρα στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Πατέρας και γιος κατηγορούνται, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι δηλητηρίασαν τους σκύλους γειτονικού τους προσώπου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι συνελήφθη ο νεαρός άνδρας. Ο τελευταίος οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα υπηρεσίας, ο οποίος άσκησε σε βάρος του κακουργηματική δίωξη. Ο 26χρονος έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί μεθαύριο Δευτέρα. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση αναμένεται να παρουσιαστεί τη Δευτέρα και ο πατέρας του 26χρονου. Σύμφωνα, πάντως, με πληροφορίες, πατέρας και γιος αρνούνται τις κατηγορίες που τους έχουν αποδοθεί.

Δεν έχουν περάσει παρά μερικές ημέρες από το πιο πρόσφατο περιστατικό ακραίας κακοποίησης ζώου. Το εν λόγω συμβάν ήρθε στη δημοσιότητα προ ημερών από τον κτηνίατρο κ. Ανδρέα Μπαντουβά, ο οποίος κοινοποίησε φωτογραφίες σκύλου τον οποίο κάποιος… επιχείρησε - όπως όλα δείχνουν - να στειρώσει με κτηνώδη τρόπο!

Το άτυχο τετράποδο εντοπίστηκε σε πολύ κακή κατάσταση από αγνώστους, οι οποίοι θεώρησαν ότι το ζώο έχει υποστεί δηλητηρίαση και το μετέφεραν στον εν λόγω κτηνίατρο. Εκεί, διαπιστώθηκε ότι το σκυλί έφερε ένα “tire up” στα γεννητικά του όργανα! Ευτυχώς, ο κ. Μπαντουβάς πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες στο βασανισμένο ζώο απαλλάσσοντάς το από τους πόνους.

Μάλιστα, ο ίδιος ο κτηνίατρος, σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες προκειμένου να μπει ένα τέλος στη μάστιγα της κακοποίησης ζώων, δημοσίευσε φωτογραφίες από το σκύλο. Ειδικότερα, φωτογραφίες και βίντεο από την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε το σκυλί, αναρτήθηκαν στο λογαριασμό του κτηνιάτρου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Εξάλλου, δεν έχουν περάσει παρά μερικές εβδομάδες από την άγρια θανάτωση σκύλων στη Μεσαρά με δράστη ασυνείδητο ο οποίος πέταξε φόλες στην ευρύτερη περιοχή του Τυμπακίου. Μάλιστα, ο άγνωστος δράστης έβαλε τόσο μεγάλη ποσότητα δηλητηρίου σε κομμάτια-υπολείμματα κρέατος, με αποτέλεσμα τα άτυχα τετράποδα που τα κατανάλωσαν, να βρουν φρικτό θάνατο χωρίς να προλάβουν να απομακρυνθούν παρά λίγα μέτρα από το σημείο!

Το περιστατικό καταγράφηκε στα τέλη του περασμένου Απριλίου. Επισημαίνεται ότι ευτυχώς ένα από τα σκυλιά που κατανάλωσαν τη φόλα, στάθηκε τυχερό αφού μεταφέρθηκε εγκαίρως σε κτηνίατρο και σώθηκε. Οι φόλες είχαν εντοπιστεί από ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής Κρήτης και Δωδεκανήσου ονόματι Έκα.

Πρόκειται για λίπη με μεγάλη ποσότητα άσπρης σκόνης (πιθανότατα λανέιτ), τα οποία μάλιστα βρέθηκαν τυλιγμένα σε υλικά συσκευασίας κρεοπωλείου. Όπως είχε αναφέρει τότε θηροφύλακας, τα άτυχα τετάποδα βρέθηκαν νεκρά σε απόσταση μόλις πέντε μέτρων από το σημείο όπου βρέθηκαν οι φόλες!

Τον περασμένο Μάρτιο, είχε καταγραφεί ένα ακόμη περιστατικό ομαδικής θανάτωσης σκύλων σε περιοχή του νομού Ηρακλείου. Το επίμαχο συμβάν είχε σημειωθεί σε περιοχή της Φορτέτσας, στο Ηράκλειο. Εκεί, είχαν εντοπιστεί νεκρά τουλάχιστον δέκα σκυλιά που βρίσκονταν στη συγκεκριμένη περιοχή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα άτυχα τετράποδα εντοπίστηκαν δηλητηριασμένα από φόλα, κοντά σε παιδική χαρά της περιοχής.

