Έκρηξη στην Τεκτονική Στοά: Ο βομβιστής “πιάστηκε” από κάμερα ασφαλείας (εικόνες)

Ο άνδρας, που τοποθέτησε δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς, είχε μεταμφιεστεί για να μην είναι αναγνωρίσιμος. Τι αναφέρει ο Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης της Μεγάλης Τεκτονικής Στοάς.

Οι Αρχές φέρεται να κατέχουν υλικό από κάμερα ασφαλείας το οποίο κατέγραψε τον βομβιστή της Τεκτονικής Στοάς, την ώρα που τοποθετούσε τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, ενώ φορούσε και περούκα για να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του.

Η περιοχή είναι γεμάτη από κάμερες ασφαλείας, οπότε θεωρείται δεδομένο ότι σύντομα οι αρχές θα είχαν στα χέρια τους κάποια εικόνα που θα έδειχνε τον άνδρα που τοποθέτησε τους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Ο δράστης τοποθέτησε δύο βόμβες, με την πρώτη να εκρήγνυται προκαλώντας υλικές ζημιές και τη δεύτερη να εξουδετερώνεται σε ελεγχόμενη έκρηξη.

«Ευτυχώς που δεν συνεδριάζαμε»

Ο Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης της Μεγάλης Τεκτονικής Στοάς, Εμμανουήλ Γερακιός, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του στα social media αναφέρθηκε στην έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Σουρμελή, αναφέροντας:

«θέλω να σας καθησυχάσω ότι δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα από τη βόμβα, η οποία τοποθετήθηκε μερικά μέτρα από την είσοδο του Υπάτου Συμβουλίου. Ήταν σαφέστατα ένα άνανδρο χτύπημα. Δεν είναι γνωστό ποιοι ευθύνονται αυτή τη στιγμή αν και είμαι σίγουρος ότι οι διωκτικές Αρχές ξέρουν και θα βρουν την άκρη. Το σημαντικό είναι ότι ήταν μόνο υλικές ζημιές, τα νέα λένε ότι ήταν στο κτήριο της Μεγάλης Στοάς, είναι στο κτίριο του Υπάτου Συμβουλίου, άλλωστε είναι δίπλα και εύλογα μπορεί να γίνει το μπέρδεμα. Κανείς δεν έχει πάθει κάτι. Τα κτήρια φτιάχνονται»

Όπως συμπλήρωσε, «Ευτυχώς, ευτυχώς, ευτυχώς δεν ήταν σε ώρα που συνεδριάζαμε, γιατί χθες το βράδυ συνεδριάζαμε μέχρι αργά, εν πάση περιπτώσει θέλω να καθησυχάσω όσους ενδιαφέρονται και να στενοχωρήσω όσους νομίζανε ότι έχουμε πάθει κάτι. Η πορεία μας δεν πρόκειται να αλλάξει και το Ύπατο Συμβούλιο κι ο Σκωτικός Τύπος από τέτοια δεν πτοείται».

