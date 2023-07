Κοινωνία

Χαροπαλεύει 14χρονη από τροχαίο - Στο ίδιο σημείο σκοτώθηκε ο Πάνος Τζαβάρας (εικόνες)

Μάχη για να κρατηθεί στην ζωή δίνει το κορίτσι, που ήταν συνεπιβάτιδα σε μηχανάκι. Το τροχαίο συνέβη στο σημείο όπου πέθανε ο 15χρονος Πάνος Τζαβάρας.

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 14χρονη Χριστίνα η οποία τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην παραλιακή ζώνη του Ρίου ενώ επέβαινε σε μηχανή που οδηγούσε ο 16χρονος φίλος της.

Τα δύο παιδιά επέστρεφαν από νυχτερινή διασκέδαση όταν συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο γνωστού επιχειρηματία της εστίασης στην Πάτρα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και τα δύο παιδιά με την 14χρονη Χριστίνα να τραυματίζεται σοβαρά στο κεφάλι με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί και να εισαχθεί για νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας.

Κατά τραγική σύμπτωση, όπως αναφέρει το protothema.gr, το ατύχημα έγινε στο «καταραμένο» σημείο του Ρίου, στο οποίο τον Μάιο του 2012 είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο ο 15χρονος Πάνος Τζαβάρας.

Ο 15χρονος Πάνος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στο ίδιο σημείο στο οποίο τραυματίστηκε βαρύτατα η 14χρονη Χριστίνα.

Tο παιδί δύο γνωστών Πατρινών, του Κώστα Τζαβάρα και της Φαίδρας Δούρου παρασύρθηκε από ένα τζιπ που τον πέταξε πάνω σε δύο άλλα αυτοκίνητα.

Ο άτυχος 15χρονος επέστρεφε από το σχολείο μαζί με τον μικρότερο αδερφό του και επέβαιναν στα ποδήλατά τους.

Ο Πάνος Τζαβάρας πάλεψε για μέρες στην εντατική για να κρατηθεί στη ζωή αλλά ο αγώνας του ήταν άνισος, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο στις 18 Μαΐου 2012.

