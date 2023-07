Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Τανούλης έγινε “ερυθρόλευκος”

Ως επένδυση για το μέλλον χαρακτηρίζεται η απόκτηση του Γιώργου Τανούλη από τους νταμπλούχους.

O Ολυμπιακός ενίσχυσε το ελληνικό στοιχείο της ομάδας, προσθέτοντας στο ρόστερ του τον Γιώργο Τανούλη.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατέβαλαν στον Προμηθέα Πατρών τη σχετική ρήτρα (150.000€), αποκτώντας τα δικαιώματα του νεαρού σέντερ.

Πρόκειται για μία επένδυση για το μέλλον για τους νταμπλούχους Ελλάδας, με τον Τανούλη να γίνεται ο τρίτος «πύργος» του Ολυμπιακού, πίσω από τους Μουσταφα Φαλ και Νίκοπλα Μιλουτίνοφ.

Την περυσινή αγωνιστική περίοδο, ο 21χρονος είχε μέσο όρο με τη φανέλα των Αχαιών 3,9 πόντους και 2,5 ριμπάουντ σε περίπου 10 λεπτά συμμετοχής στην Α1 Ανδρών/Basket League.

