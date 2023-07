Κοινωνία

Λιμενικό: καταδίωξη διακινητή με πυροβολισμούς (εικόνες)

Που και πως εντοπίστηκε και τελικώς συνελήφθη ο διακινητής παράτυπων μεταναστών.

Πρωινές ώρες της Παρασκευής, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, «περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ευρισκόμενο σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ταχύπλοο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή δυτικά ν. Ρόδου, το οποίο κατευθυνόταν προς τις ακτές της Αρχαίας Κάμειρου ν. Ρόδου».

Όπως σημειώνεται, «Ο χειριστής του ανωτέρου σκάφους, δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα και εκτελώντας επικίνδυνους ελιγμούς προσπάθησε να εμβολίσει το Π.Λ.Σ. και να προσεγγίσει τη στεριά».

«Ακολούθησε καταδίωξη και το πλήρωμα του σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών βολών σε ασφαλή τομέα, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του σκάφους», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο χειριστής και οι 10 αλλοδαποί επιβαίνοντες (7 άνδρες, 2 γυναίκες και 1 ανήλικος) μεταφέρθηκαν στη νέα μαρίνα Ρόδου, όπου αναγνώρισαν και υπέδειξαν τον 43χρονο ως διακινητή του σκάφους που τους μετέφερε.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 43χρονος διακινητής, ενώ κατασχέθηκε το ανωτέρω μέσο διακίνησης.

