ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδρίαση χωρίς τον Τσίπρα για την νέα ηγεσία (εικόνες)

Σε εξέλιξη είναι η διήμερη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα ανακοινωθούν όλες οι υποψηφιότητες για την διαδοχή του Αλέξη Τσίπρα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που ξεκίνησε μια μια... έκπληξη, καθώς ο Στέφανος Τζουμάκας με επιστολή του ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του για την ηγεσία του κόμματος.

Στην διήμερη συνεδρίαση θα υποβληθούν οι υποψηφιότητες για την ηγεσία του κόμματος και θα αποφασιστεί το χρονοδιάγραμμα και ο οδικός χάρτης για την εκλογή αρχηγού.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν ανακοινώσει δημοσίως τις υποψηφιότητές τους η Έφη Αχτσιόγλου και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ενώ αναμένεται να υποβάλλει την δική του ο Νίκος Παππάς, με τέταρτο πιθναό υποψήφιο να θέλουν οι πληροφορίες τον Παύλο Πολάκη.

Η συνεδρίαση που χαρακτηρίζεται «ιστορική» θα είναι κλειστή για τα Μέσα Ενημέρωσης και αναμένεται να γίνει και μία πρώτη συζήτηση για το εκλογικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα αναμένεται να συζητηθούν οι εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και να εξουσιοδοτηθεί η Πολιτική Γραμματεία για τους περαιτέρω χειρισμούς και τις συγκεκριμένες υποψηφιότητες για της περιφέρειες και τους δήμους.

Στην συνεδρίαση δεν παραβρίσκεται ο απερχόμενος πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας.





