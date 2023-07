Χαλκιδική

Χαλκδική: Νεκρός από πυροβολισμό - Επίθεση από άτομα σε μηχανή

Τραυματισμένος από πυροβολισμό μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας άλλος ένας άνδρας.

(εικόνα αρχείου)

Σοκ προκαλεί νέο περιστατικό που έγινε στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thestival.gr, στις 03:30 τα ξημερώματα, δύο άνδρες που επέβαιναν σε μηχανή και είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, προσέγγισε ενοικιαζόμενη κατοικία στη Χανιώτη, στην οποία διέμεναν δύο Σκοπιανοί.

Οι δράστες που ήταν πάνω στο μηχανάκι, πυροβόλησαν τους δύο άνδρες 39 και 45 ετών,

Ο 39χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο 45χρονος τραυματίστηκε.

Αρχικά, μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του ενός άνδρας.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου και νοσηλεύεται.

