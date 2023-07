Κολομβία: Εξιτήριο για τα “παιδιά της ζούγκλας” (εικόνες)

Κόσμος

Βγήκαν από το νοσοκομείο τα τέσσερα παιδιά που περιπλανήθηκαν επί 40 ημέρες στη ζούγκλα, μετά από συντριβή αεροσκάφους. Συγκλονίζει η ιστορία τους.

Τα τέσσερα παιδιά που κατάφεραν να επιζήσουν αβοήθητα επί 40 ημέρες στη ζούγκλα της Αμαζονίας και εντοπίστηκαν από διασώστες στις αρχές Ιουνίου, έλαβαν πλέον εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου είχαν διακομιστεί, ανακοίνωσε την Παρασκευή η κυβέρνηση της Κολομβίας.

Μέλη της φυλής Ουιτότο, τα τέσσερα παιδιά – ηλικίας 1, 4, 9 και 13 ετών – επέζησαν από τη συντριβή του Cessna 206 με το οποίο ταξίδευαν μαζί με τη μητέρα τους και ακόμη ένα συγγενικό πρόσωπο. Η μητέρα άφησε την τελευταία της πνοή τέσσερις ημέρες μετά τη συντριβή του αεροσκάφους, που στοίχισε επίσης τη ζωή στους άλλους δύο ενήλικους επιβαίνοντες (σ.σ. τον πιλότο και έναν επιβάτη).

Η επιβίωση των παιδιών αποδίδεται εν πολλοίς στην εξοικείωση που είχαν με την πυκνή βλάστηση, αλλά και στο θάρρος της 13χρονης που καθοδήγησε τα αδέρφια της κατά την περιπλάνησή τους στην κολομβιανή ζούγκλα.

«Έχουν ανακτήσει το επιθυμητό βάρος, πραγματικά είναι πολύ καλά», είπε σε δημοσιογράφους η Άστριντ Κάσερες, διευθύντρια του εθνικού κέντρου κοινωνικής πρόνοιας, συμπληρώνοντας ότι ξεκινά η «δεύτερη φράση» όσον αφορά «τη φροντίδα και την προστασία τους».

Τα τέσσερα αδέρφια θα παραμείνουν υπό την προστασία του κέντρου εξαιτίας της «περίπλοκης οικογενειακής κατάστασης», είπε η Κάσερες.

Η οικογένεια της μητέρας και ο πατέρας των δύο μικρότερων παιδιών διεκδικούν την επιμέλεια, αλλά η απόφαση δεν αναμένεται να ληφθεί πριν από το τέλος της χρονιάς.

