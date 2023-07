Τεχνολογία - Επιστήμη

Καύσωνας “Cleon”: Πού έδειξε 110 βαθμούς Κελσίου η θερμική κάμερα (βίντεο)

Εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε όλη την χώρα. Σε αναβάτη μηχανής μετρήθηκε θερμοκρασία 104 βαθμών και... όμως, δεν ήταν η μεγαλύτερη!

Ο καύσωνας «Cleon» σαρώνει όλη την Ελλάδα, με τα αστικά κέντρα να «ψήνονται» από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται. Τα μεγάλα κτήρια, η άσφαλτος και κυρίως η έλλειψη πρασίνου και υδάτινων πόρων μέσα στις μεγάλες πόλεις, κάνουν την ατμόσφαιρα να θυμίζει όχι απλά καμίνι αλλά μια… κόλαση επί της Γης.

Η Αθήνα σε τέτοιες περιπτώσεις καταγράφει θερμοκρασίες ρεκόρ, όπως φάνηκε και χθες από θερμικές κάμερες που κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 80 βαθμών σε αυτοκίνητα. Η ομάδα των Up Stories έκανε μία αντίστοιχη καταγραφή μέσω drone και θερμικών καμερών, με μία από τις ενδείξεις να είναι… αδιανόητη.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (14/7) στην Ομόνοια θερμική κάμερα «έγραψε» θερμοκρασία 104 βαθμών σε έναν αναβάτη μηχανής που διέσχιζε την πλατεία!

Η μέση θερμοκρασία του οδοστρώματος στην Αθήνα ήταν πάνω από 60 βαθμούς, ενώ στα φυλάκια των τσολιάδων της Προεδρικής Φρουράς η θερμοκρασία άγγιξε τους 70 βαθμούς.

Μάλιστα, κάποια στιγμή η θερμοκρασία έφτασε τους 109,4 βαθμούς στην άσφαλτο χθες στο Σύνταγμα!

