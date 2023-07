Life

Αγία Μαρίνα: Συριανός έφτασε γονατιστός στην Ροδόπη για να προσκυνήσει το λείψανο της (εικόνες)

Ταξίδεψε από τη Σύρο στη Ροδόπη για να προσκυνήσει το λείψανο της Αγίας Μαρίνας και έφτασε γονατιστός στο ναό, συγκινώντας όσους τον αντίκρισαν.

Το ιερό λείψανο της Αγίας Μαρίνας υποδέχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 13 Ιουλίου στον ομώνυμο ιερό ναό του Ιμέρου, στη Ροδόπη, ο Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων, ο Δήμαρχος Μαρωνείας – Σαπών Ντίνος Χαριτόπουλος, αρχές, φορείς και εκατοντάδες πιστοί που προσήλθαν να προσκυνήσουν στην χάρη της.

Το ιερό λείψανο αφίχθη στην περιοχή από τον Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας Άνω Τούμπας, ενώ το απόγευμα της Παρασκευής έγινε η υποδοχή του στον Ι.Ν. Κωνσταντίνου και Ελένης στο Θρυλόριο, με αφορμή τις εκδηλώσεις της Αγίας Μαρίνας που πραγματοποιεί ο Σύλλογος Ποντίων «Η Κερασούντα και το Γαρς».

Την Κυριακή 16 Ιουλίου στις 7:30 μμ, παραμονή της εορτής της Αγίας, ο Μητροπολίτης θα χοροστατήσει στην ακολουθία του πανηγυρικού εσπερινού και ανήμερα της εορτής, τη Δευτέρα 17 Ιουλίου στις 7:00 πμ θα ιερουργήσει στον ίδιο ναό.

Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας στον Ίμερο διοργανώνεται από τον θρησκευτικό σύλλογο Αγίας Μαρίνας με τη στήριξη του Δήμου και εντάσσονται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μαρωνείας – Σαπών 2023.

Συγκλόνισε νεαρός με την πίστη του που πήγε από την Σύρο για να προσκυνήσει το ιερό λείψανο της Αγίας Μαρίνας και μετέβη από τον οικισμό Ιμέρου μέχρι την εκκλησία με τα γόνατα και μεταφέροντας στην πλάτη του την εικόνα της Αγίας Μαρίνας, υλοποιώντας το προσωπικό του τάμα.

Ο λόγος για τον Δημοσθένη Λιακόπουλο που, όπως τόνισε, είδε στον ύπνο του την Αγία Μαρίνα και έγινε καλά μετά από μεγάλο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.

Πηγή: thrakionline.gr

