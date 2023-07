Κοινωνία

“Cleon”: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για νέο καύσωνα από την Πέμπτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσο ψηλά θα φτάσει ο υδράργυρος.Πόσο έντονα θα είναι τα φαινόμενα μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

-

«Καμίνι» θυμίζουν για άλλο ένα 24ωρο οι περισσπότερες περιοχές της Ελλάδας λόγω του καύσωνα «Cleon» παρά το γεγονός οτι το βοριαδάκι στο Αιγαίο έχει δημιουργήσει ένα μικρό αίσθημα ανακούφισης σε κάποια σημεία,

Ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, εξηγεί ότι ο καύσωνας «Κλέων» εξελίσσεται σε έναν από τους μεγαλύτερους σε διάρκεια καύσωνες των τελευταίων δεκαετιών καθώς, με βάση τα προγνωστικά μοντέλα, θα συμπληρώσουμε έως και 13 ημέρες πολύ υψηλών θερμοκρασιών μέχρι να υπάρξει μια πραγματική υποχώρηση στα θερμόμετρα.

Δείτε τις θερμοκρασίες στην επικράτεια σε πραγματικό χρόνο

Ήδη στις 11:30 το πρωί οι σταθμοί της ΕΜΥ είχαν μετρήσει έως 41 βαθμούς Κελσίου στο Ελαφονήσι στην Κρήτη και 39 βαθμούς Κελσίου στην Καλλιθέα, στο Χαροκόπειο, ενώ το μεσημέρι του Σαββάτου σε περιοχές και της Αθήνας ο υδράργυρος έδειχνε 45 βαθμούς Κελσίου.





Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα (10-07-2023) με α.α.4 και το οποίο αναφέρεται στο θερμό κύμα ζέστης που προκαλεί συνθήκες καύσωνα με την ονομασία CLEON επικαιροποιείται σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.



Επισημαίνεται ότι από την Κυριακή (16-07-2023) έως και την Τετάρτη (19-07-2023) θα περιοριστούν σε γεωγραφική έκταση οι περιοχές που θα επηρεάζονται από υψηλές θερμοκρασίες και θα μειωθεί η ένταση της ζέστης. Παράλληλα προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας κατά 2 με 4 βαθμούς Κελσίου κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια και οι Ετησίες άνεμοι (μελτέμια) θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο.



Την Πέμπτη (20-7-2023) οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει και νέα θερμική έξαρση θα γίνει αισθητή στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το φαινόμενο παρακολουθείται στενά και σε καθημερινή βάση θα γίνεται τοπική και χρονική επικαιροποίηση των θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν καθώς και των περιοχών που θα επηρεαστούν.





Πιο αναλυτικά:

Το Σάββατο (15-7-2023) οι υψηλές θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν λίγο κυρίως στα βόρεια. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει:

στα βόρεια ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία και το εσωτερικό της Ηπείρου τους 39 βαθμούς Κελσίου στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 39 με 40, στο εσωτερικό της Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας τους 41 βαθμούς Κελσίου στη νησιωτική χώρα τους 35 με 36 και στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 37 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή (16-7-2023) προβλέπεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά. Πιο συγκεκριμένα η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει:

Στα βόρεια ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία και το εσωτερικό της Ηπείρου τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 37 με 39 και στη δυτική Στερεά 40 βαθμούς Κελσίου. στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 36 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Από τη Δευτέρα (17-7-2023) έως την Τετάρτη (19-7-2023) η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμη στα ανατολικά αλλά θα ανέβει στα ηπειρωτικά κυρίως στα δυτικά. Πιο συγκεκριμένα οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα φθάσουν:

στα βόρεια ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 38 με 40 και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά 41 βαθμούς Κελσίου στα νησιά του Ιονίου τους 38 με 39 βαθμούς, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη (20-7-2023) κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 41-43, στα νησιά του Ιονίου τους 39-41, στα νησιά του Αιγαίου τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.





Ειδήσεις σήμερα:

Δωδεκάνησα: Τουρίστας μήνυσε ιερέα που του άλειψε με λάδι τα... γεννητικά όργανα!

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Στέφανος Τζουμάκας κατέθεσε υποψηφιότητα για Πρόεδρος

Αγία Μαρίνα: Συριανός έφτασε γονατιστός στην Ροδόπη για να προσκυνήσει το λείψανο της (εικόνες)