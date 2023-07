Πολιτική

Τσακαλώτος: Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται συνέχεια και τομή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, μία μέρα μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του.

-

Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται και συνέχεια και τομή, τόνισε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος στην τοποθέτηση του στην κλειστή συνεδρίαση της ΚΕ.

Ο κ. Τσακαλώτος, που ανακοίνωσε χθες την υποψηφιότητα του για την προεδρία του κόμματος, είπε ότι μετά την ήττα χρειάζεται αναστοχασμός, σκέψη και συλλογικότητα, προσθέτοντας πως αυτό μπορεί να γίνει σε μια πορεία προς το συνέδριο. «Αλλά το θέμα είναι να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε. Πρέπει να ξέρουμε πού θέλουμε να είμαστε το 2026 και άρα να ξέρουμε πώς πρέπει να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε από τώρα για τότε». Σημείωσε ότι δεν υπάρχει ούτε ένας αριστερός, ούτε μια αριστερή που να μην θέλει να απευθυνθεί σε πλατιά ακροατήρια. Αλλά αυτό, είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να το κάνει έχοντας σταθερή και αξιόπιστη ταυτότητα «και άρα πρέπει να έχεις σαφείς και γνωστές προτεραιότητες». Στο ίδιο πλαίσιο τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι σαφής για τις θέσεις του για την δημόσια και δωρεάν παιδεία, για την υγεία, για το κοινωνικό κράτος. Ακόμη σημείωσε ότι μπορεί το κόμμα να είναι ξεκάθαρα και με την φύλαξη των συνόρων αλλά και με το διεθνές δίκαιο και τις ασφαλείς διόδους.

Ο κ. Τσακαλώτος ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πείσει τον κόσμο με τις θέσεις του και ότι αυτές τις θέσεις πρέπει να κάνει ηγεμονικές στη κοινωνία, με αυτές τις θέσεις πρέπει να ξαναγίνει κυβέρνηση, με αυτές τις θέσεις να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων. Μίλησε για τις αλλαγές που συντελούνται στην παγκόσμια πολιτική σκακιέρα, σημειώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να μην επεξεργαστεί τις αλλαγές αυτές, να μην έχει θέσεις για την βιομηχανική πολιτική, την ανάπτυξη, τα εργασιακά.

Μίλησε για ένα δημοκρατικό κόμμα των μελών, με λογοδοσία, με διαδικασίες, με όργανα. Ένα κόμμα με πολιτικό πολιτισμό. Για ένα κόμμα «όπου ο πρόεδρος θα πρέπει να είναι πρώτος μεταξύ ίσων». Μίλησε για ομάδες επεξεργασίας των θέσεων και των προτάσεων, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει τεκμηριωμένες θέσεις σε κάθε ζήτημα. Ο κ. Τσακαλώτος έκλεισε την τοποθέτηση του λέγοντας ότι στόχος του είναι να ξαναδώσει στους αριστερούς και τις αριστερές, στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την αυτοπεποίθηση, την σιγουριά και την περηφάνια να παλεύουν για τα επιχείρημα τους, τις θέσεις και τις αξίες τους. Για να έχουν ένα αξιόπιστο μεγάλο κόμμα, ένα κόμμα που θα ξαναγίνει κυβέρνηση.