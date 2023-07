Κοινωνία

Στη φυλακή για ασέλγεια στην ανήλικη ανιψιά του

Στο πλευρό του καταγγελλόμενου ο παππούς του παιδιού. Η υπόθεση που συγκλόνισε την κλειστή τοπική κοινωνία.

Προφυλακίστηκε χθες ένας 50χρονος πατέρας δύο παιδιών με την κατηγορία του βιασμού της 12χρονης ανιψιάς του, σε χωριό της Μαγνησίας. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε για συμπληρωματική κατάθεση χθες στον Ανακριτή, μετά από τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν επίσημα εναντίον του στις 3 Μαρτίου και διατάχθηκε η προφυλάκισή του, ενώ στο πλευρό του είχε τον παππού της 12χρονης και την σύζυγό του.

Μια υπόθεση κακοποίησης 12χρονου παιδιού ήρθε στο φως της δημοσιότητας προκαλώντας φρίκη, ωστόσο ο δικηγόρος του 50χρονου ανέφερε χθες πως ακόμα και η ιατροδικαστική έκθεση δεν έχει αποδείξει βιασμό, ενώ το παιδί παρακολουθήθηκε και στην ηλικία των 9 ετών από παιδοψυχολόγο καθώς έδειξε έφεση στο ψέμα. Εκτίμησε, εξετάζοντας τις πραγματογνωμοσύνες ότι πρόκειται για ένα παιδί που εκτέθηκε ασύστολα και χωρίς έλεγχο από τους γονείς σε ερεθίσματα και σκηνές ερωτικού περιεχομένου (ακόμα και σε πορνογραφικό υλικό) από το διαδίκτυο που, μη μπορώντας να κατανοήσει , και κατ΄ επέκταση να επεξεργασθεί όσα έβλεπε, τα αναπαρήγαγε ως ψέμα, ως φαντασίωση, επίμονα και έμμονα. Για τον συνήγορο θύμα φαντασιώσεων της 12χρονης είναι ο θείος της γιατί τις περισσότερες ώρες της ημέρας βρισκόταν σπίτι του για να παίζει με τα ξαδέλφια της.

Οι πατέρας της μαθήτριας της έκτης δημοτικού κατηγόρησε τον σύζυγο της αδελφής του πως το παιδί του επί χρόνια, ζούσε σχεδόν καθημερινά τον εφιάλτη, στα χέρια του 50χρονου γαμπρού του. Ο 50χρονος , σύμφωνα με τις κατηγορίες ασελγούσε εις βάρος του παιδιού όταν πήγαινε να παίξει με τα δικά του παιδιά, στο σπίτι όπου μένει ο ίδιος με την οικογένειά του.

«Αυτό που λέγεται είναι αισχρό και αίσχος. Αυτό που συμβαίνει είναι ένα αίσχος. Όλα είναι ψέματα », φώναζε χθες στα δικαστήρια ο πεθερός του 50χρονου και πατέρας του καταγγέλλοντα. «Θα στηρίξω τον σύζυγό μου και ποτέ δεν θα φύγω από το πλευρό του. Είναι όλα ψέματα και εάν συνέβαιναν όλα αυτά θα τον είχαμε σκοτώσει εγω και ο πατέρας μου με τα ίδια μου τα χέρια. Εγω θα τον είχα φέρει μόνη μου στα δικαστήρια για να τον κλείσουν φυλακή», είπε η σύζυγος του φερόμενου ως θύτη.

Εικόνα παραμέλησης

Το κορίτσι φέρεται να ζει παραμελημένο από το οικογενειακό περιβάλλον και η υπόθεση αποκαλύφθηκε από την κοινωνική λειτουργό που έχει αναλάβει να παρακολουθεί τις υποθέσεις παιδιών δυσλειτουργικών οικογενειών στο σχολείο.

Η 12χρονη δεν αλληλοεπιδρούσε στο σχολείο, είχε διαταραχές στη συμπεριφορά, παράξενες αντιδράσεις. Μόλις το παιδί περιέγραψε όσα ζει στα χέρια του συγγενή της, περιγράφοντας σκηνικά που και ένας ενήλικος δεν θα τολμούσε, η κοινωνική λειτουργός κίνησε όλες τις διαδικασίες για να αποκαλυφθεί η υπόθεση.

Η καταγγελία της έγινε στα τέλη Φεβρουαρίου και το παιδί μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας την επόμενη ημέρα, όπου και εξετάσθηκε, με τον ιατροδικαστή να καταθέτει στην Εισαγγελία το πόρισμά του. Σύμφωνα με το πόρισμα το παιδί δεν είχε υποστεί βιασμό.

Εκτιμήθηκε ότι το παιδί ήταν θύμα ασέλγειας και η ψυχιατρική εξέταση απέδειξε πως ζούσε την φρίκη περισσότερο από ένα χρόνο.

Αμέσως διατάχθηκε η κατάθεση της 12χρονης σε παιδοψυχίατρο και η παρακολούθησή της.

Η Εισαγγελέας διέταξε στις 3 Μαρτίου επείγουσα προκαταρκτική και ο 50χρονος κλήθηκε αμέσως για κατάθεση.

Για τον θείο εκτιμήθηκε ότι η πρόσβαση στο παιδί ήταν νόμιμη, εύκολη και πέραν πάσης υποψίας, ενώ η κουλτούρα της μικρής κλειστής κοινωνίας δεν διευκόλυνε την εξωτερίκευση των συναισθημάτων της 12χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες και μην αντέχοντας άλλο την πίεση, η μικρή φέρεται να εξομολογήθηκε πρώτα σε μια γειτόνισσα τι ακριβώς συνέβαινε, τον περασμένο Ιανουάριο. Εκείνη ενημέρωσε τους γονείς της, οι οποίοι σταμάτησαν κάθε επαφή με τον συγγενή τους.

«Δεν έχω καμία επαφή με τον αδελφό μου, σταμάτησα να του μιλάω γιατί ήξερε πως το παιδί χρόνια λέει ψέματα για όλα και κοιτούσαμε πώς να το βοηθήσουμε. Αυτό το κοριτσάκι στο σπίτι μου μεγάλωσε και σήμερα βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση», δήλωσε από την πλευρά της η σύζυγος του κατηγορούμενου.

Πηγή: gegonota.news

